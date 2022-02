Alertan sobre un peligroso personaje en internet que “abraza hasta matar”

Huggy Wuggy es un personaje protagonista de Poppy Playtime, un videojuego de terror. Ha ganado popularidad entre los infantes y alertan sobre la verdadera historia del muñeco ya que amenaza con matar a los espectadores del juego.Los especialistas sugieren crear perfiles para niños en Youtube y así poder segmentar los videos que estos visualizan. De esta manera, los padres pueden acompañar a sus hijos en el mundo digital y evitar miedos y posibles traumas.El muñeco azul se muestra como un personaje inocente dentro de Poppy Playtime, el videojuego que lo presenta. A medida que el usuario avanza en las actividades virtuales, el pleno objetivo del mismo se convierte en el intento de escapar de las garras de Huggy Wuggy, quien se muestra como un siniestro monstruo.A pesar de que el videojuego está destinado y es jugado por adolescentes, las imágenes del muñeco se han hecho virales y aparecen en páginas de inicio de plataformas usadas por niños como TikTok y YouTube. Esto llevó a que Huggy Wuggy trascendiera de la recreación virtual y se popularizara entre los infantes que ahora piden al “juguete”.El problema no es su popularidad sino que, tanto en los videos como en el juego, el muñeco amenaza con abrazar hasta “asfixiar” a quienes lo vean. Además se han viralizado varias escenas donde se lo ve llevando a cabo acciones muy violentas que no son adecuadas para cortas edades.La pasada Navidad el muñeco se popularizó tanto que se agotó en las jugueterías y creció la oferta en páginas web. Desde $900 a $4000 rondan los valores en los que se cotiza el juguete según las características que presenta.A principio de año, varios medios de comunicación de distintas provincias llevaron a cabo un relevamiento y se detectó que el juguete está “muy de moda” entre los niños de 8 o 9 años. De la misma manera se está vendiendo Kissy Missy, la compañera del personaje azul.La plataforma de videos más importante del mundo, Youtube, ha logrado ser uno de los pilares del entretenimiento para los más jóvenes. Por esta razón, es vital aprender a administrarlo.Según Emiliano Piscitelli, especialista en ciberseguridad, existen ciertas regulaciones que pueden realizarse para minimizar los riesgos que los niños pueden correr en la red.“Antes de darle el dispositivo al chico para ver un video, está bueno hacer un recorrido para chequear que no haya anda raro en el medio, como ocurrió en otras ocasiones en las que aparecía algo inapropiado”, indica.“Además, si se puede darles el teléfono sin conexión para ver el video, mejor, porque así no hay peligro de que aparezcan recomendaciones o publicidades que deriven en otros temas”, apunta.Además, detalla puntualmente la recomendación de hacer uso del control parental y Youtube Kids, una plataforma preparada especialmente para ser consumida por los más chicos. (Los Andes)