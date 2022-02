Condenaron a youtuber Prestofelippo por hostigar a la primera dama Fabiola Yañez

La Justicia condenó a 30 días de prisión domiciliaria al youtuber Eduardo Miguel Prestofelippo, acusado de violencia de género, hostigamiento y discriminación contra la primera dama, Fabiola Yañez, a través de distintas publicaciones en sus redes sociales, lo cual la querella había definido como "información difundida con real malicia a sabiendas".



En el juicio oral se determinó que Prestofelippo deberá cumplir una perimetral de contacto de 200 metros respecto de la primera dama durante un año, tendrá que realizar el curso "Taller de violencia de género y respeto a las mujeres" en el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) y pagar las costas del proceso, tal como lo había solicitado la defensa de Yañez.



En su presentación inicial Yañez sostuvo que el material audiovisual contenía "información difundida con real malicia a sabiendas de su falsedad y con total despreocupación acerca de cómo afecta en forma palmaria mi buen nombre y honor".



La primera dama aseguró que esas publicaciones ocasionaban "un gravísimo daño, violencia de género, afectando la dignidad de mujeres víctimas creando una hostilidad, degradación, humillación y un ambiente ofensivo en los espacios públicos".



Por su parte, la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal especializada en delitos y contravención informáticas, consideró que Prestofelippo inició "una campaña intimidatoria, persecutoria y de desprestigio" contra Yañez, que se llevó a cabo "a través de medios digitales, mediante ataques a su intimidad y entrometiéndose en aspectos de su vida privada, con total despreocupación por la afectación que las mismas pueden provocar sobre el nombre y honor de la víctima".



La pena es de cumplimiento efectivo, pero por razones de salud el youtuber tendrá arresto domiciliario con control electrónico.



En los videos analizados y descriptos por la fiscal Dupuy, Prestofelippo no solo se refiere a Yañez de manera despectiva, sino que sus expresiones son acompañadas por imágenes íntimas y privadas de la damnificada.



En abril pasado el youtuber optó por no declarar, pero tanto la fiscalía como la querella, a cargo del abogado Juan Pablo Fioribello, solicitaron que la causa se eleve a juicio oral.



Prestofelippo, de 29 años, es youtuber desde hace más de cinco años y se hizo conocido por haber amenazado de muerte a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2020. En su canal de YouTube y Facebook publicó videos contra la actual primera dama.



Prestofelippo había manifestado a través de sus redes sociales: "Les voy a comer el hígado a Fioribello, a Fabiola y a la fiscal Dupuy".



Además, agredió hoy a los gritos a una periodista del canal de noticias C5N cuando entraba a la audiencia judicial en el marco del juicio oral y público.



"¿A vos te parecen agresiones?", contestó retóricamente "El Presto" ante la cronista Claudia Salto, y continuó: "¿De qué mujer me hablan? ¡A ustedes cuando les conviene sacan la bandera del feminismo y cuando no se cagan en eso!".



Prestofelippo además convocó a una murga frente a los tribunales de la calle Tacuarí, donde ocurrió la agresión.