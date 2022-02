El estado de salud de Yao Cabrera: amigo contó cómo fue la caída del "youtuber"

Este martes, la noticia del grave accidente doméstico que sufrió Yao Cabrera conmocionó a todos. Según trascendió, el reconocido youtuber uruguayo cayó de un tercer piso y debió ser internado en terapia intensiva. Luego de horas de absoluto hermetismo desde su entorno -pese a la confirmación de su abogado, Alejandro Cipolla, a Teleshow, nada se sabía con certeza sobre cómo se encontraba-, llegó un comunicado oficial.Fue justamente Kevin quien ahora dio su testimonio sobre lo sucedido, en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live. “Él estaba grabando un video, porque estábamos pintando la casa, se desmayó y se cayó desde allá arriba. Cae con un brazo, según nos dice el médico, y al parecer tiene una costilla fisurada, y eso es lo que más nos preocupa a nosotros porque él lo primero que hizo cuando volvió a la conciencia, que estuvo unas siete u ocho horas inconsciente, fue preguntar si iba a pelear. Él está con la cabeza 100% metida con la pelea con el Chino Maidana”, comenzó expresando el joven.“No nos dejaron entrar a verlo, por eso se dijo que él estaba muy grave, porque estaba inconsciente, entonces no teníamos un panorama de lo que realmente estaba pasando. No sabíamos si se había golpeado el cráneo, no sabíamos nada, hasta hoy a la mañana que recién nos dijeron que se había golpeado al caer arriba del brazo”, continuó explicando Kevin. Y aclaró: “No está en terapia intensiva, y todavía no sabemos si se dañó alguna parte de la cabeza”.Luego, mostró con su celular la altura desde donde cayó Cabrera: “Yo no estaba en la casa, tanto detalle de la caída no te puedo dar. Lo único que sé es que él estaba haciendo unos videos porque estaban pintando la casa con el papá y después nos llamaron para avisarnos que ya se había accidentado. Pero hasta no tener el resultado de la cabeza, que todavía están tardando mucho en darnos respuesta, no vamos a tener un mejor panorama de la situación”.Sin embargo, llevó tranquilidad a los seguidores del youtuber: “Riesgo de muerte no tiene, pero al haberse caído de tan alto y estar esperando un resultado de la cabeza, es muy importante lo que digan los médicos porque está grave en cuanto a lesiones. Por eso creo que los medios interpretaron que estaba grave, porque no sabíamos en qué estaba todo”.Y relató el momento cuando se enteró de la noticia: “Yo estaba cenando con mi novia afuera, no estaba con el celular, cuando lo agarré tenía como 300 llamadas perdidas de todo el mundo, y ahí me enteré de lo que había pasado. Me fui volando para el hospital, que habrá sido dos horas después de que había sucedido, estaba inconsciente todavía pero no nos dejaban verlo porque todavía estaba en terapia intensiva”.“Él está incomunicado ahora, el celular lo tengo yo porque no creo que le haga bien ver todo lo que la gente dice. A él lo único que le importa es que yo hable con el Chino Maidana y sus representantes para que sea como sea, él dice que va pelear igual. Pero es algo que no está en manos de nosotros. Si el médico dice que no puede pelear y tiene un traumatismo grave, no lo va a poder hacer”, señaló. Y cerró: “Cuando tengamos el parte médico, lo vamos a ver más en detalle”.