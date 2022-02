Dos hermanitos murieron ahogados en la costa atlántica

Dos hermanitos de seis y 10 años que vacacionaban con sus padres en Aguas Verdes, en el partido de la Costa, murieron ahogados luego de ser arrastrados por el mar. Los guardavidas lograron sacarlos del agua, pero fallecieron a las pocas horas en el hospital de Mar de Ajó por la asfixia que sufrieron cuando estaban sumergidos. Eran de Berazategui, Buenos Aires.



El trágico episodio ocurrió este lunes por la tarde cuando los chicos estaban en el mar y había buena cantidad de gente tanto en el agua como en la playa. Los guardavidas divisaron primero a uno de los hermanos y luego al segundo, en un sector algo más distante de la misma playa, arrastrados por una corriente de agua.



El equipo de emergencias médicas que intervino ingresó a los niños a la sala de guardia del hospital cuando ya presentaban un cuadro clínico muy complicado por el tiempo que habían permanecido sumergidos y con secuelas de asfixia por inmersión.



Permanecieron internados en terapia intensiva, asistidos con equipos de respiración mecánica, hasta poco después de la medianoche, cuando se sucedieron ambos fallecimientos.



Natacha Ullúa, madre de Gabriel y Joaquín, de 10 y 6 años, contó que “una ola los arrastró, se los llevó y los perdimos entre tanta gente”.



Junto a Brian Zárate, su esposo y padre de los niños, veraneaban desde comienzos de la semana pasada en San Clemente del Tuyú y, anteayer, cambiaron de balneario para compartir unas horas con otros familiares.



“Nunca en los días anteriores pasó nada, los chicos estaban atentos con nosotros, esto fue un instante: apenas llegaron corrieron al mar con sus primitos”, explica con voz quebrada, pero sin evitar detalles de estos últimos momentos con sus niños.



Un instante

Ullúa relata que a las 14.30 llegaron a esas arenas de Aguas Verdes y apenas se habían cruzado con sus familiares cuando, mientras los adultos acomodaban bolsos, sombrilla y reposeras, los más chicos salieron corriendo hacia el mar.



“Después de una ola los perdí de vista entre tanta gente y me desesperé, los buscaba y no los encontraba”, cuenta sobre ese instante de desesperación que se hizo extenso, ya que durante varios minutos no tuvieron resultados.



Poco después hallaron el cuerpo de uno de los niños, que flotaba aguas adentro, y luego el otro. “Los trajeron los guardavidas, ya sin signos vitales, y en principio con los médicos lograron reanimarlos”, relata. Era una instancia en la que todavía había expectativas. “Siempre tuve esperanzas de que se iban a recuperar, no puedo creer lo que pasó”, dice.



Lograron sacarlos del paro cardiorrespiratorio luego de 40 minutos en un caso y después de una hora en otro. En el Hospital Municipal de Mar de Ajó quedaron asistidos por equipos de respiración automática, ambos con un cuadro gravísimo por las secuelas del tiempo que pasaron bajo el agua.



“Llegaron sin reacción, con un daño cerebral irreversible”, confirmó a los medios el doctor Claudio Cavadini, director asociado del establecimiento sanitario donde los niños permanecieron internados por unas pocas horas. A la madrugada se confirmaron los fallecimientos.



Familiares y amigos de los padres iniciaron pronto una colecta solidaria para reunir fondos que permitieran pagar el pronto traslado de los restos de los niños. “Ya están en camino, los estamos esperando”, confirmó este mediodía su madre, mientras se preparaba el velatorio en Juan María Gutiérrez.