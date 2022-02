Los detalles del accidente de Yao Cabrera: se encuentra en terapia intensiva

A poco de la pelea donde se enfrentará al Chino Maidana, Yao Cabrera sufrió un accidente que pone en peligro el duelo. Cayó de un tercer piso y está internado en terapia intensiva.Hasta el momento, su abogado prefirió no dar detalles de su estado de salud hasta no tener el parte médico oficial, que sería emitido en las próximas horas.Peligra la pelea entre Yao Cabrera y Chino MaidanaHoras antes de que el youtuber se accidentara, Christian Manzanelli, su representante, envió un video a los periodistas para recordar que se aproxima la gran pelea del año. El evento está pactado para el 5 marzo, en Dubai.“Que viva el deporte y el entretenimiento virtual. La gente de Dubai confió en esta producción y creo que esto es un sueño”, se le escuchó decir en la grabación.Los cruces entre el influencer y el Chino Maidana comenzaron en junio, cuando el uruguayo lo desafió a una pelea de boxeo, con la promesa de que si pierde se irá de la Argentina. El excampeón del mundo no se quedó en silencio y le respondió de inmediato.“Che, vos, ¿cómo es que se llama, Yoyo? (le pregunta a su hijo). Yao Caver..., mirá, yo no peleo con amateurs ni con pel..., pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país”, fue la respuesta del Chino Maidana a través de un video que publicó su hijo Yoyo, conocido en internet como Rufus.