Video: persiguieron y multaron a un conductor que circulaba por la banquina

#Ruta2. ¿Crees que sos vivo porque vas por la banquina y que los demás conductores son giles porque respetan las normas? La Agencia Nacional de Seguridad Vial no está de acuerdo y por eso la multa y la suspensión. El tránsito no es para los vivos, es para convivir. pic.twitter.com/ywBN39wmlA — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) January 30, 2022

El recambio turístico arrancó y en las rutas aparecieron “los vivos” de siempre. Sin embargo, este conductor no se va a olvidar de lo que pasó cuando fue detenido por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. “¿Crees que sos vivo porque vas por la banquina y que los demás conductores son giles porque respetan las normas?”, le preguntó el director ejecutivo, Pablo Martínez Carignano.“¿Crees que sos vivo porque vas por la banquina y que los demás conductores son giles porque respetan las normas? La Agencia Nacional de Seguridad Vial no está de acuerdo y por eso la multa y la suspensión. El tránsito no es para los vivos, es para convivir”, aseguró el funcionario y acompañó la frase con el video de la detención del conductor en Ruta 2 cuando circulaba por la banquina para evitar el tráfico.Desde la Agencia precisaron que se realizan controles en las rutas 2, 11, 56, 63 y 74, en el marco del recambio turístico. “También recibimos imágenes de banquineros, y controlamos con nuestros drones. Estos conductores ya fueron identificados y tendrán la sanción correspondiente. La banquina no es un carril más”, señalaron.Ambulancias, fuerzas de seguridad y bomberos son los únicos autorizados a circular por la banquina, además de aquellos vehículos que requieren asistencia (debe estar bien señalizado). Según la Ley de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, esta conducta está penada con entre 300 y 1000 unidades fijas (equivalente a un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino sede Ciudad de La Plata).