Cuándo será el sorteo de febrero del programa Mi Pieza que otorga hasta $240.000

El próximo sorteo del programa Mi Pieza, que está destinado a mujeres mayores de 18 años que viven en zonas incorporadas en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), será el 14 de febrero. La fecha fue anunciada por el Ministerio de Desarrollo Social luego del cierre de inscripciones el 23 de enero pasado.



Luego de inscribirse, las beneficiarias pasan por una instancia de sorteo tras la cual, en caso de ser seleccionadas, reciben fondos de entre 100 mil y 240 mil pesos para realizar refacciones, mejoras o ampliaciones de su vivienda.



Las elegidas cobran primero el 50% del dinero, y el 50% restante luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular. Es decir que si no completan el avance de la obra, quedan inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.



¿Cómo y dónde consultar quienes ganaron el sorteo?

Quienes participaron del segundo sorteo del Programa Mi Pieza ya pueden enterarse si resultaron ganadoras a través de cualquier dispositivo con conexión a internet.



Esto se hace a través de la aplicación oficial "Mi Pieza Argentina", o ingresando a este link y completando los casilleros con la información solicitada.



Las beneficiarias del programa Mi Pieza podrán avanzar en obras como mejoramiento de sus viviendas (techo, pared, piso y aberturas), división de interiores, refacción menor de plomería y/o electricidad y ampliaciones.



Requisitos para inscribirse al programa Mi Pieza:

- Ser mujer

- Tener más de 18 años

- Ser argentina o tener residencia permanente

- Ser residente de un Barrio Popular del Renabap

- Contar con Certificado de Vivienda Familiar



¿En qué se puede gastar el monto acreditado?

El 40% del consumo total del subsidio deberá realizarse usando la tarjeta o billetera electrónica en los comercios de los rubros indicados, mediante compras a través de los portales online o bien con medios de pago electrónico (no efectivo).



El 60% restante del total de la asistencia económica podrá ser retirado en efectivo de la cuenta bancaria para otros gastos destinados a la refacción, mejoramiento o ampliación de la vivienda.



Al no haber "comercios adheridos", todos los negocios que venden productos de los rubros habilitados (construcción, carpintería, ferretería, etc) están permitidos para realizar la compra de materiales.



Además, desde Desarrollo Social explican que "está prohibido el cobro de comisiones por parte de negocios o de terceros".



En tanto, los controles se realizan por medios electrónicos, por lo que no será necesario presentar tickets o facturas en papel.



Rubros habilitados para el programa Mi Pieza:



- Materiales para la Construcción

- Albañilería - Mampostería

- Madereras - Carpinterías

- Ferreterías, aberturas, herrajes

- Equipamiento y suministro de plomería

- Pinturerías

- Plomería - Calefacción

- Iluminación artefactos accesorios

- Techos reparación

- Trabajos hormigón y concreto

- Partes y equipos eléctricos

- Gran tienda de materiales

- Pinturerías papeles pintados

- Bazares ferreterías

- Toldos, lonas, mallas

- Materiales eléctricos