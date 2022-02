Las copias de seguridad de WhatsApp dejarían de ser gratuitas

Los usuarios de WhatsApp que usan la aplicación desde dispositivos Android tienen una gran ventaja con respecto a aquellos que lo hacen desde iOS, ya que gracias a un acuerdo entre Meta y Google las copias de seguridad no ocupan espacio en Drive. Pero esto podría cambiar.



Desde hace un tiempo Google comenzó a limitar la cantidad de almacenamiento gratuito en la nube para sus servicios. Lo primero que descartaron fue la posibilidad de guardar fotos en Google Photos sin que ocupen espacio, y luego anunciaron que las cuentas gratuitas de G Suite dejarán de serlo a partir de julio de este año.



Esto puede repercutir sobre el almacenamiento de las copias de seguridad de WhatsApp, según lo publicado por el portal especializado WABetaInfo, en el que señalaron que en la última versión beta de la app ya se está trabajando para limitar su tamaño.



A grandes rasgos, los usuarios podrían definir qué chats entrarían en la copia y que chats se quedarían fuera, todo con el objetivo de ocupar menos espacio en Google Drive. Esto implica que ya no se podrán respaldar todos los mensajes, audios, fotos y videos que quiera el usuario.



Según capturas que muestran parte del código de WhatsApp Beta, la aplicación emitiría un aviso cuando el espacio disponible en Google Drive para copias está casi lleno.



De acuerdo con lo que se puede ver en la imagen, Google continuará ofreciendo una cuota gratuita para almacenar copias de seguridad de WhatsApp, pero si se excede el plan gratuito se deberá pagar para ampliar el espacio, y de momento no hay detalles sobre los montos.