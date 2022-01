Mediante “cámaras trampa” detectan a cazadores furtivos en un área protegida

A través dispositivos utilizados para el monitoreo de la fauna silvestres, se captó el accionar de cazadores ilegales que ingresaron al refugio de vida silvestre “La Aurora del Palmar” ubicado en Ubajay, en el departamento Colón de Entre Ríos. En las imágenes se observó a perros “marcando” el sendero de las presas y dos individuos cuando arrastran el cuerpo de un carpincho ya ultimado para faenar. “Es muy triste ver que los mismos pobladores de la región atenta contra un recurso que puede llegar a ser la salida productiva, económica, turística para mejorar su calidad de vida”, contó el encargado de conservación de la reserva protegida y pide mayor ayuda a las autoridades.Desde el refugio de vida silvestre “La Aurora del Palmar” de Ubajay se dio a conocer un video donde muestra el accionar desaprensivo de una pareja de cazadores que furtivamente ingresó al área para ultimar a una familia de carpinchos que habita el sector. En el video dado a conocer se observa cómo a las 6.40 del 25 de enero, se activa una de las “cámaras trampa” ubicadas en la reserva y que se utiliza para el relevamiento de la fauna. Allí se detecta a una familia de carpincho en un sector de la selva en galería; un macho, una hembra y sus tres hijos. Más tarde ese día, la misma cámara capta a una jauría de perros de caza siguiendo el sendero de la manada de capibaras. “Las presas ya estaban ‘marcadas’”, se contó el en video. Más tarde en las imágenes se ve cómo dos sujetos arrastran el cadáver de un animal. Se trataba del padre de la familia de carpinchos que ya habían matado y que trasladaban para faenar no muy lejos de ese lugar, dejando luego tirados sus restos.

Humedal protegido

“Fue muy violento porque atacaron una familia de carpincho que está donde nosotros recibimos a los visitantes. Es indignante y doloroso; pero es un problema recurrente en la zona”, se lamentó el encargado del Área de Conservación de “La Aurora del Palmar”, Francisco Peragallo. “Desde el refugio de vida silvestre La Aurora del Palmar repudiamos este hecho e extrema crueldad y solicitamos activo compromiso de las autoridades para poner freno a la caza furtiva”, expresaron en el video que dieron a conocer sobre el hecho.Sobre lo que se conoce del episodio, Peragallo dijo que la intrusión se habría dado en el límite sur del refugio que linda con arroyo El Palmar, el mismo curso que atraviesa el Parque Nacional El Palmar. “Los furtivos evidentemente entran por ahí, por caminos públicos. Creo que el Estado no tiene los recursos porque la seccional está a 50 kilómetros y no puede estar en todos lados y vigilar. Estos muchachos han actuado con mucha impunidad, con cinco perros, evidentemente están cerca, creo que se sabe quiénes son”, apuntó el encargado.En cuanto a qué llevó a difundir las imágenes planteó: “Creo que hay que mostrar, porque es muy cruel este tipo de cosas. Y además uno siente que en la conservación se pone atención en determinados temas y no en algunos que son mucho más cercanos y simples. Es muy tristes ver que los mismos pobladores de la región atenta contra un recurso que puede llegar a ser la salida productiva, económica, turística para mejorar su calidad de vida. Es todo un tema”, reflexionó.Peragallo detalló que el refugio se encuentra bajo la órbita de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Forman parte del sistema de protección de humedales de sitios Ramsar Palmar de Yatay, así como es contiguo y zona de amortiguación del Parque Nacional El Palmar. “La Aurora del Palmar” es un emprendimiento familiar privado que trabaja desde el año 1998 “en la conservación y cambio de paradigma productivo sustentable. Es lo que hacemos y apostamos”, sostuvo el encargado. “Y estamos en una zona de mucha importancia ambiental, y estamos tratando de avanzar en la defensa de todo esto”. (Fuente: