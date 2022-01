Quini 6 y Loto Plus sortean $1.242 millones: qué saber para ser millonarios

Loto plus

Entre el Quini 6 y el Loto plus esta semana se sortearán más de 1.200 millones de pesos, luego de que ambos pozos quedaran vacantes de las jugadas del fin de semana.: Miércoles 2 de febrero, a las 21:15: $330.000.000Valor de la jugada del Quini 6:: $80,00.: $120,00.: $160,00.: Miércoles 2 de febrero, 22:00: $912.000.000Cómo y cuánto cuesta jugar al Loto plus: Elegí 6 números en un rango del 0 al 41, más 2 números en un rango del 0 al 9 para el "Jackpot", los cuales no se deben repetir. Valor $80.: Con los números que ya elegiste y pagando $30 más, sumas otra oportunidad de ganar. Valor $110.: Con tu apuesta "Tradicional + Desquite" más $20 participás, con los mismos números ya elegidos, de esta modalidad. Valor $130.