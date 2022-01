“Hay que valorar la danza para ver cuerpos más reales”, dijo reina de Mari Mari

Tras un mes de enero muy bueno para el Carnaval del País, se superó ampliamente las expectativas luego de un año paralizado por la pandemia. Donde más de 66 mil espectadores eligieron vivir la experiencia del evento de jerarquía internacional que tanto cautiva a toda la región. En la cuarta noche unas 19.000 disfrutaron del evento.En 2014 la invitaron a ser parte de “Marí Marí Tour” para hacer viajes a las provincias. En 2017 fue pasista de Marí Marí y en el 2019 se destacó bailando arriba de un aderezo siendo la reina del Axé. En 2022, es la reina de la comparsa.En una extensa entrevista, la joven dialogó sobre las diferencias de los carnavales de Brasil y Argentina. En el país vecino, las escolas son más inclusivas en cuanto a la diversidad corporal y las edades. Sin embargo, en Gualeguaychú “las comparsas son más cercanas”.“Marí Marí es la comparsa que nos eriza la piel. Es fuera de lo común y por eso vamos por la estrella 23, porque nuestra comparsa está muy fuerte”, dijo Bombón Fernándes.Silvana aseguró que siente “mucha más calidez en el Corsódromo de Gualeguaychú, porque al ser menos cantidad de gente, lo vivís más cercano. Hay una conexión más fuerte entre el integrante y el público. En cambio, en Brasil se pierde esa calidez por la masividad. A veces estoy bailando y siento que nadie me mira, entonces siento que estoy bailando en la habitación de mi casa. Es medio raro”.“La pasión, la energía y la alegría es la misma, aunque la pasarela de Río de Janeiro es el doble que la de Gualeguaychú. La pasión y el calor es lo mismo, pero en 500 metros”, resumió.Sin embargo, señaló: “el Carnaval de Brasil es mucho más inclusivo y se vive desde afuera. Participan señoras grandes, niños y con el objetivo político de sacar a los chicos de la calle y tener una actividad diaria; entonces el Carnaval es como el fútbol o cualquier deporte que sirve para dar inclusión. Las escolas de samba tienen lugar para todas las personas que quieran estar, sean jóvenes, adultas, bajas, altas, gordas o flacas. Obviamente que las personas que tienen un físico llamativo tienen lugares destacados, pero nadie queda afuera del Carnaval”.“Acá en Argentina yo trato que todos empiecen a valorar la danza y no el físico. Porque el cuerpo tiene fecha de vencimiento; y tal vez una chica de 15 años tiene un lindo cuerpo, pero no vive el Carnaval, como lo vive una señora de 40 años. Todo tiene que ver con la predisposición de cada uno. Hay mujeres más grandes que ya no quieren exponerse tanto, pero en todas las comparsas están las bahianas para quienes quieran usar un traje diferente”, contó la reina de Marí Marí en Radio Cero.“Todas tenemos cosas lindas que valorar. Hay que resaltar lo individual, porque yo con mis 34 años no me siento en mi mejor momento físico, pero yo me animo a mostrarme con mi pancita o con mi celulitis; hay que demostrar la danza y la alegría y no tanto el cuerpo. A partir de ahí, van a venir más personas con cuerpos reales a participar del Carnaval”, aseguró.Cosa de Mujeres es una temática que resalta los logros y avances de todas las mujeres y aunque la diversidad corporal no se plasme en cada escuadra, Bombón asegura que “también hay mallas enterizas para adaptarse a los cuerpos de todas las mujeres. Vemos que casi toda la gente que se postula es gente joven, por eso aprovecho a invitar a que se sumen todas las personas, de cualquier edad, a que se animen y que dejemos de lado el qué dirán”.“En Brasil tenemos muchas mujeres que se destacan. Las mujeres que luchan son como mi mamá, que trabajó limpiando casas, criando hijos. Tenemos muchas mujeres destacadas, pero yo elijo resaltar a las verdaderas reinas que somos todas nosotras que llevamos adelante nuestras casas, criamos a nuestros hijos y trabajamos afuera. Admiro a todas las que hacen ese trabajo”, finalizó.