Falleció un bebé de cuatro días tras contagiarse de coronavirus

Misiones atraviesa lo peor de la pandemia. Con un promedio de 1.500 contagios diarios, se alcanzó el récord de 12 muertes en un día

Un bebé de sólo cuatro días se convirtió en la víctima fatal más joven que se cobra el coronavirus en Misiones.Desde el Ministerio de Salud Pública señalaron que elEn total, en lo que va de la pandemia hubo 20 chicos internados en el Hospital Provincial de Pediatría Doctor Fernando Barreyro a causa del virus.Funcionarios del área sanitaria dijeron que el pequeño fue contagiado por su madre, que no se había vacunado, aunque no precisaron si la mujer no lo hizo por decisión propia o por cuestiones médicas. Según se informó, sEn las últimas semanas creció exponencialmente el número de chicos contagiados. Desde el Ministerio de Salud Pública instaron a la gente a completar los esquemas de vacunación porque es la única forma de proteger a los menores de tres años, para los cuales todavía no se aplica la inmunización.. Este sábado fueron siete los pacientes fallecidos y otros 221 permanecen internados en diferentes hospitales cursando la enfermedad.Según el reporte epidemiológico de este sábado, se registraron 1.530 nuevos contagios y los casos activos treparon a 15.871.Esta semana Misiones ya había reportado la muerte de un bebé de sólo 44 días y un nene de dos meses. La situación es compleja porque son 16 las mujeres que esta semana permanecían internadas en el Hospital Materno Neonatal con el virus.. Hasta ayer la víctima más joven era un pequeño de 35 días en la provincia de Santa Fe.