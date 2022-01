Video de “picada” en Pinamar: son “barrabravas viales” y les sacarán la licencia

?| Tres camionetas corrieron una picada en los médanos de #Pinamar y una de ellas atropelló a un motociclista. De casualidad sólo tuvo heridas menores. Siempre la misma historia pic.twitter.com/q5rKivEwah — ANDigital (@ANDigitalOK) January 30, 2022

Las imágenes de tres camionetas corriendo una picada y arrollando a un motociclista que “se les cruzó” en la inexistente pista de la arena de Pinamar volvieron a generar indignación, y a raíz de ello el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, cargó duro contra quienes denominó “barrabravas viales”.Desde su cuenta de Twitter, el funcionario nacional dijo que “hay una playa en la que todos los años, una y otra vez, muere gente en siniestros viales evitables”, refiriéndose a Pinamar y haciendo alusión tanto a cuatriciclos como motos y camionetas, los que “se matan al volcar en los médanos, o atropellan a otras personas el cruzárseles en la arena”.Y agregó que “el argumento de que el Estado municipal no puede intervenir... Sí se puede, sí se puede: vehículo que hizo barbaridades en sector 'privado', cuando reingresa a sector 'público' queda retenido hasta que el dueño termine su vacación, sin matar a nadie”.Por lo dicho, Martínez Carignano informó que, por más que el organismo que dirige no tenga jurisdicción en el ejido urbano, “ofrecemos nuestro apoyo si se toma ese camino de cordura. Los que corrieron esta picada serán inhabilitados. Hace falta que todos digamos no a la violencia vial. TODOS”.(Fuente: ANDigital)