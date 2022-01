Camioneta chocó a motociclista en Pinamar: “No hubo una muerte de casualidad”

La ciudad de Pinamar lamenta sobre el final de la segunda quincena de enero un nuevo y estremecedor accidente automovilístico en la zona de la segunda Olla de la frontera. En esta oportunidad lo protagonizó una camioneta 4x4 que, en medio de una picada, embistió de frente a un motociclista. El hombre sufrió fracturas múltiples y se encuentra hospitalizado.



Tres camionetas 4x4 participaban de una carrera a toda velocidad cuando, en sentido contrario, se cruzaron una moto y un cuatriciclo. Aunque este último logró evadir a los contendientes, el primer vehículo fue impactado de lleno por una de las camionetas y el conductor salió despedido por los aires.



“Esto pasó ayer a última hora de la tarde y hoy comenzaron a trascender los videos. La persona embestida por las camionetas que estaban picando tuvo fracturas de clavícula y de húmero y quedó internada. Está fuera de peligro, pero no murió de casualidad, como se observa”, explicó a LA NACION el secretario de Seguridad de Pinamar, Lucas Ventoso.



Asimismo, dijo en respuesta a quienes demandan un esfuerzo mayor del municipio para controlar los desbordes en la zona de la frontera: “La campaña que se hace diariamente, que incluye los controles, el vallado y la cartelería, no alcanza a contener el volumen de gente que decide salir a hacer estas locuras. Es imposible. O va el Ejército o se hace un despliegue policial donde en vez de cuidar a los ciudadanos de la delincuencia tenemos que salir a ver que la gente no se mate corriendo picadas ilegales”.



El funcionario recordó que las tierras en las que se produjo el accidente son privadas e informó que quienes allí competían rompieron el vallado y los carteles para ingresar. Por otra parte, dijo que el hombre que resultó herido “estaba con signos de haber consumido alcohol y marihuana”, lo que explicaría su presencia en medio de la picada. “Por eso hizo esta locura, pero todo en un contexto de ilegalidad. La verdad es que es algo muy preocupante porque la gente no entiende que no se matan más seguido de milagro y es imposible poner un policía por vehículo”, se quejó Ventoso.



En lo que va de la temporada hubo numerosos los incidentes de este tipo que involucraron a camionetas, cuatriciclos, motos y UTVs en la zona de la frontera. Semanas atrás fueron noticia dos graves accidentes de jóvenes que viajaban a bordo de cuatriciclos en el mismo lugar. En ambos casos, los vehículos eran conducidos por turistas que no cumplían con ninguna medida de seguridad y sufrieron heridas severas. Las autoridades locales afirmaron que uno de ellos “no se decapitó de casualidad”, porque se topó de frente con un alambre.