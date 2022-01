Festival del Chamamé modificó grilla por artistas no vacunados contra el covid

Sociedad Se conocieron los artistas que estarán en la Fiesta del Chamamé

La grilla de la 47° edición del Festival Nacional del Chamamé“Desde el principio de la organización del festival se marcaron las pautas y exigencias con respecto a la vacunación. Estamos realizando una fuerte campaña de concientización para la gente que asista tenga las dosis contra el covid y dando un ejemplo desde la organización”, expresó ael Secretario Municipal de Cultura, Turismo y Deportes, Xavier Cáceres.Según contó, la grilla fue modificada porque en el periodo de recepción de la documentación de cada artista y “algunos no pudieron cumplimentar con el pase sanitario y manifestaron su decisión de no vacunarse”, dijo. Seguidamente agregó que “estipulamos un tiempo prudencial para aquellos que no estaban vacunados, lo pudieran hacer. Vencido ese plazo, nos comunicamos con ellos para que todo esté claro”.Jorge Güenaga (y su conjunto litoral), y Uco Gómez (y su conjunto Amanecer), fueron los grupos musicales que quedaron fuera de la nueva edición que se desarrollará del 5 al 13 de febrero, y que cada año convoca a miles de fanáticos del género y a artistas de renombre internacional.“Todo artista que no tenga completo el esquema de vacunación, no podrá ser parte del festival. Aquellos que tengan solo una dosis, deberán presentar un PCR negativo para poder subirse al escenario”, destacó el Secretario Municipal de Cultura, Turismo y Deportes.En ese sentido, remarcó la necesidad de cuidarse entre todos: “estamos celebrando el volver a encontrarnos, de volver a la presencialidad y si no es de esta forma, no podría ser posible. Deben ser consciente y solidarios. La vacunación implica cuidarnos. Somos muchos las personas que trabajamos en la organización y son muchos los artistas que pasarán por el escenario”.Durante las jornadas habrá bailantas y peñas con entrada libre y gratuita. Las últimas tres noches serán las únicas en que se abonará entrada. Al cierre la actividad se concentrará en el Escenario Mayor Ernesto Montiel, en el Anfiteatro Francisco Ramírez, congregando a unos 44 artistas del género chamamecero, tanto figuras relevantes como artistas en ascenso.El viernes 11 estará presente Patricia Gómez y Marcelo Dellamea; Santiago Torres; Monchito Merlo; Chango Spasiuk; Marcia Müller; Los Majestuosos del Chamamé, entre otros.En tanto el sábado 12 brillarán en el escenario Manuel Cruz, Malena Sierak, Emiliano López, Teresa Parodi, Los del Imaguaré, etc.El domingo 13 estarán presentes: Padularrosa – Romero, Los Sheridan, Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero, Raly Barrionuevo, Alma de Montiel, y muchos más.