Casamientos sin ceremonia religiosa: Gustavo, el “casamentero” de Crespo

Muchas parejas siguen eligiendo el casamiento como una manera de sellar su amor “para siempre”. La costumbre indica que los novios pasan por el registro civil y luego, según las creencias de cada uno, por la ceremonia religiosa. Sin embargo, hoy en día existen alternativas valiosas, llámese “ceremonias no tradicionales”, ceremonia laica, bodas simbólicas, sin religión; y cada día crecen más. Generalmente, una persona es la encargada de “conducir u oficializar” la unión.



Gustavo Werner, periodista de Crespo, se dedica a la animación y conducción de eventos, pero hace un tiempo comenzó a ser “casamentero”. “Después de tanto cosas que pasan durante la pandemia y como nos afectó a todos, busque una manera de reinventarme”, contó a Elonce Gustavo.



Según relató, se inició en esta actividad “por un colega que me contó de que se trataba y empecé a investigar. Descubrí que es un gran mundo que se da, sobre todo, en las grandes ciudades y de a poco va llegando al interior”.



La primera boda que “oficializó” fue en Crespo. “La idea del casamiento es igual a la tradicional, sino que después del registro civil, los novios van al salón y ahí se da una celebración que deja de lado lo religioso”.



Para poder realizar la ceremonia, Gustavo realiza un trabajo previo: “conocer a los novios”. Investiga y dialoga con ellos sobre su historia y sus proyectos. “Cada pareja le da su toque especial, muchos hacen participar a los familiares y se desarrolla como ellos quieren”.



“Los tiempos van cambiando y hay que ayornarse. Hay oportunidades para todos, incluso para los que no quieren pasar por una ceremonia religiosa”, finalizó. Elonce.com