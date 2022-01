Un corazón para Mariana: Joven necesita medicación mientras espera trasplante

Mariana Ditzel sufre Miocardiopatía dilatada no compactada y se encuentra primera en la lista de espera a nivel nacional por un donante; no obstante, debido a su estado de salud grave están buscando un medicamento para que resista hasta la llegada de un nuevo corazón.La comodorense de 30 años está internada en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires a espera de un trasplante. Sin embargo, por una recaída, requiere de una medicación urgente para no fallecer.AMUPRUX es el nombre de la droga de Laboratorios Raffo que puede suplantar a la Bivalirudina de Bagó, el otro medicamento que Mariana tomaba, pero que se discontinuó hace mucho. Y si bien esta nueva medicación también es difícil de conseguir, los médicos le dijeron a la familia de la joven que puede haber algún resto en alguna farmacia del país.“Tenemos que tratar de conseguir este anticoagulante ya que el anterior le generaba coágulos. Se lo cambiaron a otro, pero no es seguro, lo único seguro es este. No se consigue, pero quizás en algún rincón de Argentina haya un milagro para Mariana”, aseguraron familiares de la mujer, según detalló El Comodorense.Desde las redes se difundió este llamado a la solidaridad: “Mariana es de Comodoro Rivadavia, acaba de cumplir 30 años y necesita URGENTE un trasplante de corazón. Está primera en la lista nacional. Pedimos fortaleza y claridad para ayudarla. ¡Sabemos que es un momento difícil, pero Mariana nos necesita! DONAR ÓRGANOS SALVA VIDAS”.Familiares, seres queridos, gente a lo largo del país, influencers, incluso la diputada radical de Santa Cruz, Nadia Ricci, y la vicepresidente del PRO Chubut, Digna Hernando, compartieron en sus redes sociales el mensaje.Además, Johana Antileff, la mejor amiga de Ditzel, desde su cuenta de Instagram publicó una foto de la joven acompañada de un texto pidiendo una cadena de oración por ella.“Por favor le pido a todos mis contactos una cadena de oración por mí mejor amiga Mariana Ditzel. ¡Está en Bs As en la espera de un transparente¡! ¡Hoy nos necesita más que nunca! ¡Por favor les pido que recen por ella, que le envíen todas sus energías!”, detalló.La Miocardiopatía dilatada no compactada, enfermedad que sufre Mariana Ditzel, es un trastorno caracterizado por una morfología anómala del miocardio, es decir, cuando el miocardio (tejido que recubre el corazón) tiene una formación anormal.Las consecuencias que trae enfermedad son: presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas y complicaciones tromboembólicas, entre otros. Y si bien hoy no hay cura para la misma, con la medicación correspondiente puede controlarse y el paciente puede tener una vida saludable.