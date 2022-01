Harán la película de la publicidad que casi pone en jaque a marca de televisores

Foto 1/2 Foto 2/2

“El gerente”, película que narrará el detrás de escena de la popular y premiada campaña de marketing de una marca de televisores que prometió devolver el dinero a cada comprador si Argentina no clasificaba al Mundial de Rusia 2018, será la primera película original de la plataforma Paramount+ en Argentina y volverá a reunir al director Ariel Winograd con Leonardo Sbaraglia.



Así se confirmó este jueves a través de un comunicado de prensa de Viacom International Studios (VIS), división de ViacomCBS a la que también pertenece la plataforma de streaming, en el que además se detalló que el elenco sumará a figuras de la talla de la española Amaia Salamanca y la argentina Cecilia Dopazo.



El filme, que significa una nueva colaboración entre el director de “El robo del siglo” y Sbaraglia luego de que hace pocas semanas presentaran en cines la comedia dramática “Hoy se arregla el mundo”, estará basado en el libro “El gerente de Noblex”, de María José Acosta.



Adaptado para la pantalla por Patricio Vega y en clave de comedia, narra la intimidad de la recordada promoción de la firma de electrodomésticos en la previa para el Mundial de Rusia de la FIFA, que resultó muy bien porque Argentina logró clasificar en el último suspiro de las Eliminatorias sudamericanas.



“Si Argentina no se clasifica, te quedás con la tele y te devolvemos el dinero”, proponía la marca, que era sponsor oficial de la Selección y que de esa manera mostraba su “fe” en Messi y equipo. Como campaña acabó siendo reconocida con dos Leones de Oro en el Festival de Cannes Lions y obtuvo más de cuarenta premios nacionales e internacionales.



Pero si Argentina no hubiera vencido 3 a 1 a Ecuador en Quito en aquel partido final de unas accidentadísimas eliminatorias, la historia podría haber sido otra con una pérdida multimillonaria para Noblex y el despido seguro de su equipo de marketing.



“Después de ‘El robo del siglo’, vuelvo a encontrarme con la oportunidad de contar en el cine otra curiosa historia real de los argentinos: esta vez, un famoso caso publicitario que seguí día a día en su momento, y ahora voy a reconstruir desde adentro, sacando a la luz los detalles más sorprendentes y simpáticos de esta saga que todos vimos por televisión”, planteó Winograd.