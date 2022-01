Vecinos de Gualeguay piden reubicar el frigorífico Soychú fuera de la ciudad

Foto: El incendio ocurrió en noviembre del año pasado

Los vecinos autoconvocados y asociaciones ambientales de la ciudad de Gualeguay pidieron el respaldo social para impulsar una nueva localización de la planta de aves más grande de esa zona.



"No ignoramos y entendemos la importancia que la empresa Aves Soychú tiene en la economía local como fuente de trabajo para cientos de trabajadores directos e indirectos, sin embargo, consideramos también que durante años la población ha sufrido y soportado olores nauseabundos y contaminantes producto de los componentes por el tipo de actividad como el sulfuro de hidrógeno, aminas, amoníaco y mercaptanos, cuyos compuestos son eminentemente tóxicos y de un olor muy desagradable que hacen intolerable la respiración", señalaron.



A su vez, las actividades de este tipo de industria son consideradas muy agresivas al medio ambiente, para la vida humana, la flora y fauna de la zona, dada la utilización de fuerte volúmenes de agua. "Soychú utiliza diariamente aproximadamente 3.600.000 litros de agua en su proceso industrial. Alrededor de 18 litros de agua por ave faenada", describieron.



El incendio ocurrido el 19 de noviembre reveló "la cantidad de riesgos que representa el funcionamiento de esta planta dentro del ejido urbano especialmente para los vecinos más cercanos" sobre todo por el crecimiento de la población alrededor.



"El impacto socioambiental negativo que produce el deficiente tratamiento de los efluentes y la liberación de gases va en continuo aumento, perjudicando la calidad de vida de la comunidad de Gualeguay. Los constantes reclamos de los vecinos por los problemas ambientales que genera la empresa (tránsito, emisión de gases, tratamiento de efluentes, contaminación del río, etc) no han tenido la respuesta adecuada y necesaria que estos problemas ameritan por parte de la empresa y las autoridades de contralor", exponen los ambientalistas gualeyos.



Por tales motivos, solicitan "a la empresa que con el apoyo de las autoridades locales, provinciales y nacionales, traslade la planta frigorífica de faenamiento de aves, fuera del límite urbano de la ciudad. Creemos que la nueva planta en un predio adecuado, puede brindar mejores estándares de seguridad y un mejor tratamiento de los efluentes vertidos a los ríos y los gases emitidos, sin que estos afecten a la población". (Reporte 2820)