Se derrumbó una cornisa de una casa antigua en pleno centro de Gualeguaychú

Pudo ser una tragedia pero afortunadamente no causó heridos ni daños en vehículos. Fue el derrumbe de una cornisa frontal de una casa antigua que está muy deteriorada en San Martín casi Perón de la ciudad de Gualeguaychú.El motivo del derrumbe es la erosión por humedad. "Arriba, la loza es como una pileta llena de agua. Después que llueve brota agua varios días, las paredes están negras de humedad" se quejó Zulma Barboza, encargada de una santería y cuyo local está lleno de escombros en el frente.La mujer precisó aque "fue tipo 6 o 7 de hoy por lo que vieron los vecinos en la cámara de seguridad y todavía estoy sin luz porque no vino la Cooperativa Eléctrica".Se trata de uno de tres locales comerciales en planta baja que están abandonados y llenos de residuos. En la superior hay unas viviendas. "Los vecinos se han quejado pero como el dueño de todo esto no vive acá nunca aparece", dijo Zulma.Describió que pidió a Defensa Civil que se acerquen a limpiar ya que los vecinos señalizaron el lugar donde hay escombros, hierros, cables de energía y servicios colgando.