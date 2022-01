El “Kun” Agüero pescó en el río Paraná: video de cómo devuelve un dorado

La devolución: “¡Chau loco!”

El Kun Aguero devuelve un dorado que capturó en el río Paraná , muy buena pesca en la localidad de Esquina del astro del fútbol mundial , hoy retirado de las canchas. Publicado por Comunicándonos Esquina Corrientes en Jueves, 27 de enero de 2022

El ex jugador de la Selección y del Manchester City y Barcelona entre otros equipos, Sergio “el Kun” Agüero, tuvo una jornada de pesca y tranquilidad en la localidad de Esquina (Corrientes), acompañado de familiares y amigos.Luego de disfrutar de los ríos Corrientes y Paraná, y almorzar en la isla, al regreso en el puerto local muy amablemente, el ex delantero saludó y se sacó fotos con todas las personas que estaban en el lugar.El ex futbolista llegó a la ciudad correntina de Esquina, por recomendación de su amigo, el reconocido cantante de cumbia “Pablito” Lezcano, amante de la pesca deportivaAgüero estuvo alojado en Río Lodge, un complejo de cabañas en Paraje Villa Oristia. Matías Pavoni, propietario del lugar, al finalizar el día de pesca del jueves contó a, la experiencia del Kun Agüero en Esquina.“Pescamos con carnada porque el río no está en condiciones, salimos a pescar por el Paraná”, contó el guía correntino y agregó que Agüero, estaba “muy contento con el día que pasó”.Sobre las capturas del ex delantero de la Selección, Pavoni contó que “sacó siete dorados chicos. El nivel del río no es bueno, no era muy prometedor, pero está muy contento por suerte”, resaltó.Por la noche, desde el lugar donde se aloja el Kun, contaron que Agüero y sus familiares, miraron el partido por las Eliminatoria ante Chile y luego cenaron en el complejo.