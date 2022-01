Lo imputaron por violencia de género y le impusieron una fianza de $20 millones

Un hombre de Carlos Pellegrini, Santa Fe, investigado por amenazar a su ex pareja e incumplir una medida de distancia, debió constituir una fianza de 20 millones de pesos y evitar publicar imágenes de ella y del hijo de ambos en redes sociales, entre otras resoluciones a cumplir. El imputado, cuyas iniciales son MHB, tiene 56 años y debió acreditar una fianza de 20 millones de pesos, una de las más altas fijadas en toda la región del centro-oeste santafesino, según lo resuelto por el juez Héctor Gabriel Candioti, en una audiencia de medidas cautelares llevada a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe sobre fines de la semana pasada.



“Luego de imputar al hombre investigado acordamos la imposición de normas de conducta”, explicó el fiscal de turno, Francisco Cecchini. En tal sentido, agregó que “no solicitamos la prisión preventiva a raíz de que la mujer manifestó que no quería interrumpir el vínculo de su ex pareja con el hijo de ambos, menor de edad”.



Cecchini le atribuyó al hombre investigado seis hechos ilícitos. Por el primero de ellos le endilgó al imputado la autoría de los delitos de violación de domicilio, amenazas y desobediencias a un mandato judicial. En tanto, por los otros cinco hechos le imputó la autoría de desobediencia reiterada a un mandato judicial.



“Todos los hechos fueron atribuidos en un contexto de violencia de género”, ratificó Cecchini.



Pedido de ayuda

La víctima había solicitado ayuda a la organización Mumalá, quien salió a visibilizar el caso por amenazas, el acoso y maltrato psicológico, que sufría por parte de su ex pareja desde hacía 11 meses, y a través de los medios locales y regionales, hicieron un enérgico reclamo a la Justicia.



En ese momento, una semana antes de la medida judicial, publicaron el pedido desesperado que había escrito la víctima: “Hace 11 meses vengo padeciendo y soportando violencia psicológica, económica, acoso virtual, persecución, amenazas y agravios de todo tipo, por parte de mi ex pareja. Cumplí con todos los pasos que exige la ley, tanto en sede penal -en trámite ante la Fiscalía de San Jorge-, como en sede civil. Hice más de 20 denuncias: en el COT, en el 144, en el Ministerio Público de la Acusación y en la comisaría de mi localidad, pero evidentemente la justicia tiene tiempos que no son los que necesitamos las víctimas. Lo único que logré fue una perimetral, que jamás fue cumplida”.



“Me cansé de denunciar el incumplimiento a la medida de distanciamiento; - prosiguió el relato- las cientos de publicaciones en las redes sociales que mi ex pareja tiene exclusivamente para amenazarme y hostigarme, para agraviarme tanto a mí como mujer, a mi mamá, a mi hermana, a mis amigas; las injurias con respecto a mi profesión, que es el único sustento para mi hijo y para mí; los insultos en la calle y delante de mi hijo a la niñera, quien junto a algunas de mis amigas, también lo denunciaron en varias oportunidades. Todas mujeres”.



Además la denunciante indicó que “ninguna de nosotras fuimos escuchadas. Yo siento que no he sido escuchada y mucho menos cuidada por la justicia. Estuve siempre sola en estos tortuosos 11 meses. Por eso recurro ahora a esta organización, Mumalá, que ayuda y defiende los derechos de las mujeres, porque ya no sé más qué puerta tocar o a quién recurrir, porque ya no es miedo lo que tengo, sino terror por mi hijo y por mí y porque realmente temo por mi vida. Sigo confiando en la Justicia, para mi hijo y para mí. Sigo esperando. Sigo rogando que cuando llegue no sea, para nosotros, mal y demasiado tarde”.



Dictamen judicial

El fiscal detalló que “entre las normas de conducta impuestas al imputado se incluyeron la constitución de una fianza de 20 millones de pesos; la prohibición de tener o portar cualquier tipo de armas –especialmente armas de fuego–; la obligación de realizar un curso de violencia de género que dicta la comuna de Carlos Pellegrini y la prohibición de todo tipo de contacto con la víctima”.



“Además, el juez dispuso que el imputado deberá evitar realizar publicaciones en las redes sociales en las que refiera a su expareja y a su hijo, o en las que incluya fotos de ambos”, agregó.



Mientras, sigue el proceso judicial y si el hombre no llegara a respetar la resolución, podría ser detenido nuevamente. Cabe destacar que, durante este tiempo, podrá ver al hijo en común que tiene con su ex pareja, tal cual lo determinó el juez en un régimen de visitas dictaminado con anterioridad a esta causa penal. (La Capital)