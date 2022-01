El dueño de peluquería que cobró $23.800 en Pinamar hizo su descargo

El ticket de la peluquería de casi $ 24.000 sumó un nuevo capítulo después de que el dueño del local saliera a defenderse. La historia comenzó con una mujer que publicó, indignada, el monto que pagó por pasar por la peluquería en Pinamar.En el posteo adjuntó una foto de la cuenta que detallaba los gastos: $ 7.800 por reflejos, $ 900 por el lavado, $ 1.400 por la manicura, $ 1.400, el corte y $ 700, el peinado. Además, le sumaron otros $ 4.100 de “trabajos técnicos”. En total unos $ 23.800.Así lo confirmó Leo Rey, el dueño del local de la calle Constitución, en Pinamar, quien después contó cómo fue la situación.. Entiendo el reclamo, una persona puede quejarse por el precio, pero no por algo que no pasó. Él tenía el pelo castaño y nos pidió que le quede rubio platinado, como se usa ahora. Eso fue un cambio de look no un corte de pelo”, aclaró Rey.El peluquero contó que le hizo ““Todo estoporque se va decolorando lentamente, hay que chequear que el pelo responda a los productos que son todos importados, etc. Allí solamente hay dos trabajos más el trabajo técnico del color., detalló el empresario.Además, según Rey el joven -oriundo de Formosa-. “Como trabajamos con turnos, la manicuradiferentes servicios por propia decisión porque nadie se lo ofreció ni obligó a nada”, aseguró.Cuando la mujer regresó se encontró sorprendida por el monto a pagar: “Se encontró con esa factura y se sorprendió, pero en el detalle se refleja todo lo que hizo que llegara a ese precio”, relató Rey.El peluquero, con 30 años de experiencia, aclaró que por reglamentación,“No solamente vienen clientes que ya saben lo que tienen que pagar sino de otros lugares donde quizás se manejan con otros precios, no queremos que nadie se sorprenda”.“Queremos que el cliente entre sabiendo que va a pagar ese precio por el tipo de servicio que damos desde hace 16 años”, dijo Rey respondiendo a las críticas.Respecto a los comentarios, el peluquero afirmó que es muy fácil distorsionar los hechos: “En la redes sociales es muy fácil distorsionar y hacer reclamos. Nosotros no podemos decirle al chico ‘tenemos que pedirle permiso a tu mamá para saber si podemos hacer todo eso’, porque no lo hacen en los boliches tampoco”.