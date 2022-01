Pueblos de Santa Fe en alerta porque no consiguen médicos:"Ofrecemos pago doble”

Algunos pueblos de la región tienen inconvenientes en conseguir médicos que realicen guardias o coberturas de distintas especialidades. "Le damos casa, sueldo y viáticos pero igual nos cuesta que vengan", dijo el presidente comunal de Bustinza, Fabián Ballori.



Ballori afirmó en Radio 2 que el profesional histórico de la localidad se jubiló en 2015 y desde entonces tienen problemas para garantizar guardias nocturnas y los fines de semana.





"De 7 a 13 hay un médico pero después el Samco está cerrado. Se nos complica a la noche y los fines de semana. No es fácil. Estuvimos sin cobertura el 24 y 31 (por las fiestas de fin de año). Ofrecimos el doble de pago y no conseguimos", relató.





El jefe comunal dijo que se trata de un problema común a otras localidades chicas. Estimó que los profesiones se concentran en las grandes ciudades y "les cuesta viajar al interior, o los que viajan están ocupados".



En los pueblos existe alerta por lo que pueda ocurrir ante una eventual emergencia de salud y no encontrar atención temprana. Ballori señaló que ese problema se trasladó al comité de crisis sanitaria por el covid que generó el gobernador Omar Perotti.



"Hacemos un gran esfuerzo para cumplir las 24 horas de cobertura médica pero no es fácil", siguió.



"Nosotros pagamos 40 mil pesos para el fin de semana y no conseguimos", precisó el dirigente de Bustinza, del departamento Iriondo, al oeste de Rosario y cerca de Cañada de Gómez. Aclaró que está la posibilidad de hacer un turno de 12 horas y volver a su residencia de origen.



En Radio 2, oyentes compartieron la preocupación desde, por ejemplo, Barrancas y un profesional comentó que el problema es que en algunos casos no cumbre los viáticos, ni traslado y pagan 22 mil pesos el fin de semana.



Rosario3