Corrientes: hallaron cuatro ataúdes en una casa abandonada

Foto: Radio Sudamericana de Corrientes

Una persona en situación de calle encontró cobijo en una casa abandonada de la ciudad de Corrientes, pero también halló algo que para el público general puede resultar espeluznante: cuatro ataúdes desvencijados, rotos y en desuso que estaban apoyados contra las paredes como si alguien fuese a usarlos en breve.



Los vecinos de la calle Canal 13 de Corrientes eventualmente notaron la escena del hombre que convivía con los ataúdes y dieron aviso a las autoridades. Efectivos policiales revisaron la casa esta semana y se constató que la familia que la poseía ya no estaba más, y que los féretros podrían haber tenido que ver con la ocupación de unos de sus miembros.



Según informó Radio Sudamericana de Corrientes, uno de los integrantes de la familia trabajaba restaurando ataúdes.



Pero en la sección de comentarios del sitio figura uno de un tal "Esteban", quien este jueves aportó un relato muy particular: "Esa era la casa de mi tía Pocha. Ellos compraron los cajones para cuando uno de ellos muera, antes se estilaba eso en Corrientes".



"Después ellos fallecieron y entró en sucesión la casa por no tener herederos y (la) terminó agarrando el banco de la provincia (de Corrientes)", agregó.



La escena, que parece más fantástica que anacrónica, no motivó una investigación policial ni labores administrativas por parte de la Policía de Corrientes.



En vez, la propiedad en el 620 de la calle Canal 13 está en venta. En la actualidad es probable que el terreno valga más que la casa, pero el cuarto con los féretros es lo que más resalta de la estancia.