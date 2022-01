Escalofriante: aparecieron varios ataúdes en una casa abandonada

Sucedió en un barrio de la Capital correntina, donde llamó la atención la presencia de ataúdes a plena vista, en un lugar donde se encontraba durmiendo una persona en situación de calle. Hay varias versiones de los vecinos que intenta explicar la presencia de los féretros.No se sabe mucho de la aparición de los ataúdes en una casa, sólo que al menos llamaron la atención de los vecinos de una casa abandonada en calle Canal 13 Nº 620 de la Capital de Corrientes. Mientras el cronista de Sudamericana estaba en el lugar, algunos vecinos mostraban su sorpresa por lo que se podía ver desde la calle.Quien aparentemente no se daba por aludido ante la presencia de los féretros era una persona en situación de calle que “adoptó” la propiedad abandonada como su hogar. Pero lo más curioso era que cuatro ataúdes, desarmados, en mal estado, estaban dentro de una de las habitaciones.Algunos vecinos contaron que en esa casa vivía una familia, de la cual uno de sus integrantes se dedicaba a la restauración de los ataúdes, pero se desconoce si eran usados o no. Asimismo, desde la Policía indicaron que fueron alertados por la presencia de los féretros en la propiedad, aunque no se llevaron a cabo acciones administrativas.