Revelan por qué gente muere durante o poco después de tener relaciones íntimas

El sexo tiene muchos efectos físicos y psicológicos beneficiosos, que incluyen reducir la presión arterial alta, mejorar el sistema inmunológico y ayudar a dormir mejor.



El acto físico del sexo y el orgasmo libera la hormona oxitocina, la llamada hormona del amor, que es importante para generar confianza y crear vínculos entre las personas.



Pero las personas a veces mueren durante o poco después del sexo. La incidencia es extremadamente baja y representa el 0,6 por ciento de todos los casos de muerte súbita, indica Science Alert.



Hay muchas razones por las que esto le sucede a la gente. En la mayoría de los casos, es causada por el esfuerzo físico de la actividad sexual, o medicamentos recetados (medicamentos para tratar la disfunción eréctil, por ejemplo), o drogas ilegales, como la cocaína, o ambas .



El riesgo de cualquier muerte cardíaca súbita es mayor a medida que las personas envejecen. Un estudio forense post- mortem de Alemania de 32.000 muertes súbitas durante un período de 33 años encontró que el 0,2 por ciento de los casos ocurrieron durante la actividad sexual.



La muerte súbita se presentó mayoritariamente en hombres (edad promedio 59 años) y la causa más frecuente fue un infarto, también conocido como infarto de miocardio. Los estudios de muerte cardíaca súbita y actividad sexual de los EE.UU., Francia y Corea del Sur muestran hallazgos similares, dice Science Alert.



No solo hombres de mediana edad

Recientemente, sin embargo, investigadores de St George's, Universidad de Londres, descubrieron que este fenómeno no se limita solo a hombres de mediana edad.



El estudio, que se publica en JAMA Cardiology, investigó la muerte cardíaca súbita en 6847 casos remitidos al centro de patología cardíaca de St George's entre enero de 1994 y agosto de 2020.



De estos, 17 (0.2 por ciento) ocurrieron durante o dentro de una hora de la actividad sexual. La edad promedio (media) de muerte fue de 38 años, y el 35 por ciento de los casos ocurrieron en mujeres, que es más alto que en estudios anteriores, indica Science Alert.



Por lo general, estas muertes no fueron causadas por ataques cardíacos, como se ve en los hombres mayores. En la mitad de los casos (53 por ciento), se encontró que el corazón era estructuralmente normal y un ritmo cardíaco anormal repentino llamado síndrome de muerte súbita arrítmica o SADS fue la causa de la muerte.



La disección aórtica fue la segunda causa más importante (12 por ciento). Aquí es donde las capas en la pared de la arteria grande del corazón que suministra sangre alrededor del cuerpo se desgarran y la sangre fluye entre las capas causando que se abulte y estalle.



Los casos restantes se debieron a anomalías estructurales como la miocardiopatía (una enfermedad del músculo cardíaco que dificulta que el corazón bombee sangre al resto del cuerpo) o a un grupo raro de afecciones genéticas conocidas como canalopatías, dice Science Alert.



Aquí es donde los canales iónicos que permiten que el sodio y el potasio entren y salgan de las células del músculo cardíaco no funcionan correctamente. El cambio en el sodio y el potasio en las células puede alterar la corriente eléctrica a través del músculo cardíaco y cambiar la forma en que late.



Un ritmo cardíaco alterado puede causar falta de oxígeno (isquemia miocárdica ) y puede conducir a un paro cardíaco repentino donde el corazón deja de latir.



Este nuevo estudio sugiere que la muerte cardíaca súbita en personas menores de 50 años se debe principalmente al síndrome de muerte súbita arrítmica o cardiomiopatías, indica Science Alert.



Los adultos más jóvenes que han sido diagnosticados con estas condiciones deben consultar a su cardiólogo sobre el riesgo asociado con la actividad sexual.



Sin embargo, la baja incidencia de muerte en estos estudios sugiere que el riesgo es muy bajo, incluso en personas con enfermedades cardíacas existentes, publica el diario Clarín.

Fuente: Clarín