Apareció un extraño bagre en un dique: lo que revela investigación científica

Uno de los pescadores hizo un video con el singular pez, las imágenes se volvieron virales y generaron conmoción entre los usuarios, que comenzaron a especular sobre las razones de la deformación del ejemplar. Algunos sugirieron que podría tratarse de un “bagre mutante”, modificado a causa de la contaminación. Otros hablaban de una especie desconocida.Además de este extraño hallazgo, una investigación científica señaló que los peces de ese espejo de agua tienen una gran cantidad de parásitos.“¿Y vos lo vas a comer a este? No, este es de otra especie, b...”, se escucha que dicen los perplejos pescadores de Cabra Corral, mientras uno de ellos tiene en su mano el raro ejemplar de bagre que boquea con una clara deformación en su boca. Es parte del video que los hombres que sacaron del agua al extraño grabaron y que se volvió viral.

Peces con parásitos

“Es un bagre del género Pimelodus, una de las especies más comunes, pero con una malformación conocida como pughead, que cada tanto se manifiesta en ejemplares de distintas especies y cuyas causas aún no están del todo determinadas”, explicó Felipe Alonso, docente de la Universidad de Salta, doctor en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) especializado en ictiología, al diario salteño El Tribuno.“En el río Paraná se registraron casos de surubíes con pughead y algunos colegas de Uruguay acaban de publicar un estudio científico sobre la mencionada malformación en Crenicichla celidochilus, un pez de la familia de los cíclidos conocido entre los pescadores como cabeza amarga”, añadió Alonso, refiriéndose a otro ejemplar de la región, de cuerpo fino, alargado y cilíndrico, que llega a medir unos 30 centímetros de largo.De acuerdo con el medio salteño, el hombre que pescó al ejemplar de bagre es un asiduo concurrente al lugar apodado como “Criollo”, que dejó registro en el video del asombro que le produjo haber obtenido un espécimen con características nunca antes vistas.El bagre es un pez del orden de los Siluriformes, que también es llamado pez gato o siluro. Comprende 300 familias, 400 géneros y más de 3093 especies conocidas, de las cuales, 1200 viven en América. Dos de las familias viven en agua salada. El resto lo hace en agua dulce. La mayoría de ellos son carroñeros nocturnos y viven cerca del fondo, en aguas poco profundas.Pero más allá del bagre que se encontró con la malformación, hay otra información que impacta sobre los peces del dique Cabra Corral, la reserva hídrica más importante del NOA. El propio Felipe Alonso informó que los ejemplares de ese espejo de agua presentan una gran cantidad de parásitos. El especialista señaló que el número de parásitos de estos peces era mucho mayor a los que se encuentran en el embalse Campo Alegre.Sucede que este último se nutre de aguas de deshielo y lluvia, en tanto que Cabra Corral, ubicado en el municipio de Coronel Moldes, recibe su caudal de ríos como el Arenales, que recibe a su vez el impacto de la ciudad de Santa, con sus afluentes industriales y cloacales.El monitoreo de los peces se realiza en distintas épocas del año a través del estudio de sus órganos, explicó al medio Salta/12 la bióloga Virginia Martínez. Ella está especialmente abocada al seguimiento de los ríos que cruzan la capital de la provincia, como el Arenales, porque “las ciudades impactan sobre los ríos en cualquier parte del mundo”.La investigadora agregó que los parásitos en los peces de Cabra Corral están “principalmente alojados en hígado y riñón”. Es decir, no afectan la musculatura de los ejemplares, que es lo que se consume. “No es para alarmar a la población, pero sí para saber lo que sucede allí, y saber que ese Dique está afectado por lo que trae el Arenales que, a su vez, se ve afectado por la ciudad y sus problemas de saneamiento”, señaló Martínez.“La gran deuda que tiene la Argentina y me animaría a decir el mundo, es el saneamiento de los efluentes ciudadanos con respecto a su fauna y flora acuática, y los gobiernos tienen la obligación de invertir en ese aspecto para no perder calidad de agua”, concluyó la bióloga, que también es investigadora del Conicet.La Nación.