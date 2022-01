Alquileres de temporada: consejos útiles para evitar ser estafados

. Estamos en la época de las nuevas tecnologías, la comunicación y la digitalización de las relaciones humanas atraviesan todas nuestras esferas sociales. La tecnología pareciera haber sido diseñada para facilitar nuestras vidas, pero tambiénLuego de que se conocieran varias estafas con reserva de alojamiento para vacacionar, en diferentes lugares del país, Elonce dialogó con Sebastián Bell, desde la Cámara Entrerriana de Turismo que brindó consejos para evitar ser estafados.Consideró que en esta época “y más con la demanda que hay de alojamiento, suele pasar este estilo de estafas”. Pidió “chequear la información en sitios oficiales.Pidió estar atentos y cerciorarse muy bien ya que “una de las formas de estafas son los perfiles truchos en redes sociales que, cuando la gente llega a destino no encuentran nada” y la otra “que te ofrecen más servicios, y cuando llegás, no está lo que te prometieron”.En tanto, dijo a Elonce que hay que “corroborar que el alojamiento “esté registrado en el destino que se va a visitar” y respecto de las transferencias “cerciorarse que coincida la razón social con el alojamiento”.“Muchas veces son inmuebles informales, buscan fotos de otros establecimientos habilitados. Por eso es importante chequear mediante las páginas oficiales de las secretarías de Turismo locales, esa es la información más certera”, destacó.Asimismo dijo que “desde la Cámara Entrerriana de Turismo de la provincia siempre publicamos los sitios oficiales, pero cuando la demanda se desborda aparecen estos estafadores que son delincuentes y generan el delito. Desde la Cámara no propiciamos el alquiler en la informalidad”, indicó Bell. No obstante, dijo, que “si es un establecimiento que siempre lo alquilan para turismo, siempre alguna referencia deben tener”.Y al referirse a los alojamientos en nuestra provincia apuntó: “En Colón tienen una oblea de homologación, para alojamiento; se ha trabajado muy bien a través de una ordenanza. En Gualeguaychú se trabaja con la Cámara Inmobiliaria, se difunde desde allí. De esa forma garantizamos que se dé el servicio, la calidad del mismo que se ofrece, y no habrá inconvenientes”.“El ‘.tur’ está garantizado por la Cámara de Turismo de la Nación pero también está, ‘turismo.gov’ o ‘.com.ar’. Están garantizados cuando está el logo oficial, donde están todos los prestadores de servicios turísticos. Desde allí también puedo contratar, pero a su vez controlar que sea certero”, dijo.A su vez, aconsejó que en caso de sufrir una estafa deben hacer la denuncia “en Defensa al Consumidor o en la dirección o secretaría de Turismo”.