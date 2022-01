“Hagan algo, que no vuelva a morir otro chico”, pidió papá de nene electrocutado

Luciano Valentín Aranda tenía 14 años. La próxima semana iniciaba los entrenamientos en el club Las Palmas. Deseaba con ser jugador de fútbol profesional. Sin embargo, su sueño fue arrebatado por una trampa mortal.En la tarde del martes, estaba con sus amigos de la cuadra jugando en una plaza de barrio Alto Alberdi cuando sufrió una descarga eléctrica de un poste de luz. Murió al instante, pese a que vecinos y personal del servicio de emergencia del 107 hicieron todo lo posible por salvarle la vida.De acuerdo a lo que denunciaron familiares y vecinos, hacía dos meses debían ir de Alumbrado Público de la Municipalidad de Córdoba a reparar la columna, ya que estaba electrificada. Sin embargo, nadie fue a solucionar el problema. La tragedia pudo haberse evitado.Ante esto, el papá de Luciano no puede contener la bronca en medio del dolor por la pérdida de su hijo. “Mi hijo se fue y no lo vi más, salió a jugar y no volvió más”, expresó entre lágrimas al recordar cuando cruzó la puerta de su casa para ir a la plaza a jugar.“Quiero a mi hijo y no me lo van a dar. Hagan algo para que no vuelva a morir otro chico”, manifestó con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada. Y apuntó contra las autoridades: “No sé por qué no hacen lo que tienen que hacer. Hoy me tocó a mí, pero pudo haber sido a cualquier papá de la cuadra. No voy a aceptar que no voy a volver a ver a mi hijo”.El hermano de Luciano, Juan Ignacio (12), que también recibió una descarga eléctrica, debió ser hospitalizado de inmediato. Pero ya está fuera de peligro y recibirá asistencia psicológica en medio del drama.“Soy viudo hace dos años y medio y ahora se me va mi hijo. Éramos tres y ahora somos dos. ¿Cómo le explico que no va a estar más ni con él ni conmigo?”, siguió preguntándose el papá, devastado, buscando respuestas ante el dolor.Por su parte, el abogado de la familia, Carlos Nayi, detalló que el intendente Martín Llaryora se comunicó en dos oportunidades: “De parte del intendente, adoptar todas las medidas conducentes para que el personal de Alumbrado Público reciba la máxima sanción”.“Y le dije al intendente que desde la Justicia buscaremos todas las responsabilidades porque una cosa es un caso fortuito, un hecho de fuerza mayor que no puede preverse o evitarse. Hay un vecino que anunciaba que había problemas con ese poste de luz. ¿Qué pasa con los departamentos que trabajan en el teatro de operaciones? Llegó la hora de las responsabilidades”, sentenció Nayi.Además, detalló que la figura penal es homicidio culposo: “Matar a partir de la imprudencia, de la desidia y la negligencia”. (El Doce)