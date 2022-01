Covid: “Hemos visto pacientes que se re infectan de forma bastante frecuente”

El Dr. Mauro Dodorico, director del hospital Masvernat, mencionó que, actualmente, “tenemos un índice de positividad muy alto” en Concordia y, a principios de esta semana, “tanto en nuestro laboratorio como en algunos privados, estaba por encima del 50%”.



Según sus palabras, “ese índice de positividad nos está hablando de que, en este momento, los casos siguen en aumento en la ciudad de Concordia”. Además, detalló que “hace un par de semanas empezaron a ocupar las salas de internación aquellos pacientes que presentaron complicación después de 7 o 10 días de que inició la enfermedad”.



El director del nosocomio local explicó que el descenso de los casos “dependerá mucho de nosotros”, porque “hemos visto pacientes que se re infectan de forma bastante frecuente, por lo cual, si no agregamos nuestros cuidados personales, por ahí la curva de contagios seguirá igual, podrá estabilizarse o podrá seguir aumentando”.



Proyecciones

El médico apuntó que “si vamos viendo en una proyección, la semana pasada teníamos alrededor de 20 internados y tenemos, aproximadamente, un 50 o 60% más de internados que la semana pasada”. Incluso, en cuanto a la sala de terapia intensiva del nosocomio local, mencionó que “esta semana llegamos a tener 8 pacientes”, mientras que “la semana pasada había 3”.



Además, Dodorico remarcó la necesidad de completar los procesos de vacunación, ya que “aproximadamente la mitad de los internados están vacunados con ambas dosis y ya tendrían que recibir la tercera, pero por diversos motivos no lo han hecho”. Tampoco faltan “pacientes que tiene esquemas completos, pero que también tienen patologías previas que han sido la causa de su complicación”.



Finalmente, el director del Masvernat valoró que “en las guardias vimos un aumento muy significativo de consultas por Covid o por síntomas compatibles”, situación que “está generando una problemática a nivel de atención, con un aumento de demora”, teniendo en cuenta que “estos pacientes deben ser atendidos en un circuito especial, con un aislamiento y no pueden estar en contacto con los demás”. (Diario Río Uruguay)