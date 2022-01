Eclipses de Sol y Luna 2022: fechas, horarios exactos y lugares precisos

Eclipses de Sol 2022

Eclipses totales de Luna 2022

En el caso de los eclipses de Luna pueden ser vistos durante varias horas y prácticamente desde cualquier parte de la Tierra, sólo se necesita que sea de noche, que la Luna esté sobre el horizonte y el cielo sin nubes. Por otra parte, los eclipses de Sol son visibles para una franja relativamente pequeña de la Tierra, y durante un tiempo mucho más breve.Este año 2022 tendrá cuatro eclipses, dos totales de Luna (Luna de Sangre), y dos eclipses de Sol parciales. Por otra parte, los eclipses de Sol son visibles para una franja relativamente pequeña de la Tierra, y durante un tiempo mucho más breve.Los eclipses ocurren cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean de manera tal que la luz de nuestra estrella es bloqueada por alguno de los dos cuerpos celestes, esto puede ocurrir de manera parcial o total, explicó la especialista Marina Fernández.. Este eclipse podrá ser visto desde: el sur de América del Sur (Argentina, Chile, Uruguay, sur de Perú y de Bolivia, oeste de Paraguay y una pequeña parte de Brasil), partes de la Antártida, parte del océano Pacífico sudoriental y una franja muy delgada en el océano Atlántico pegado al límite con Argentina., y "la posibilidad de verlo dependerá no sólo de la cantidad de nubes en el cielo, sino también de la hora en que se ponga el Sol en tu ubicación, dado que el atardecer estará "pisándonos los talones", y con él, la posibilidad de ver al Sol parcialmente eclipsado", señaló Fernández.Al tratarse de un eclipse parcial no hay lugares en la Tierra donde el Sol aparezca completamente cubierto durante este evento, solo se verá una pequeña porción del Sol cubierta por la Luna; te alegrará saber que Argentina, es uno de los pocos lugares afortunados para verlo.Por ejemplo, en Buenos Aires el disco lunar pasará por delante del borde del Sol cuando este se encuentre muy cerca del horizonte (5° de altitud), por lo tanto si quieres observarlo deberás buscar un horizonte oeste-noroeste libre de obstáculos como edificios o árboles. En esta ubicación el punto máximo del eclipse parcial se verá a las 18.09 h., con el Sol a tan solo 0.2° de altura y un porcentaje pequeño de ocultación (14 %), ya en la línea del horizonte. Sólo podrá verse por 29 minutos, el resto del eclipse no será visible desde aquí porque el atardecer será a las 18.12 horas.En Ushuaia el eclipse comenzará a las 16.43 (hora local), y el máximo punto con más de un 50% de ocultación del disco solar será a las 17.57 h. El atardecer será allí a las 18.07h., con un total de duración de observación del evento de 2 horas 18 minutos, siempre y cuándo la meteorología con cielo despejado de nubes lo permita.Habrá en 2022 otro eclipse solar parcial, será. Podrá verse desde la mayor parte de Europa, norte de África, Oriente Medio y la región occidental de Asia. Argentina no está en la lista en este caso. Los más afortunados en esta oportunidad serán aquellos que se encuentren en algunas partes de Eurasia, pues podrán observar hasta un 86% del Sol cubierto. Algunas de las ciudades que podrán observarlo son: Estocolmo, Helsinki, Moscú, Bagdad, Kabul, Nueva Delhi, etc.Este tipo de eclipses de dan cuando la Tierra se interpone entre el Sol y nuestro satélite natural, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna mientras se encuentra en su fase llena y tiñéndola de un color rojizo, por eso se la conoce también como "Luna de sangre".Se darán dos eclipses totales de Luna este año.. Será visible en una amplia región: toda América del Sur y Central, gran parte de América del Norte, sur/oeste de Europa, sur/oeste de Asia, África, en los océanos el Pacífico, Atlántico, Índico y en la Antártida.La duración del eclipse en la zona central del país será unas cinco horas. Comenzará la penumbra a las 22.32 del 15 de mayo y el eclipse total comenzará 0.29 h. en la madrugada del 16 de mayo.. Luego el proceso se invierte, a medida que avanzan el tiempo la sombra de la Tierra comienza a despejar el disco lunar nuevamente, llegando el final del eclipse penumbral a las 3.50 AM.. Las regiones que verán al menos alguna parte del eclipse son: Europa del norte/este, Asia, Australia, América del Norte, Gran parte de América del Sur, los océanos Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártida.El comienzo del eclipse penumbral será el martes 8 de noviembre a las 8.02 UTC (5.02 hora argentina), llegando el momento máximo del eclipse (la totalidad con luna de sangre) a las 10.59 UTC. Si estás en la parte este de Argentina verás solo la parte penumbral, si estás en la franja oeste del país verás un eclipse parcial de Luna, pero no llegarás a ver la totalidad.En el centro del país el inicio del evento (penumbra) se dará cuando la Luna esté ya demasiado cerca de su puesta, solo podrá verse desde un punto de observación muy alto y libre hacia el oeste. Como la Luna se pone a las 5.45 de la madrugada, desde ese punto no podrás ver prácticamente nada de este eclipse, solo 42 min de una débil penumbra muy cerca del horizonte, completó Fernández en Meteored.