Video: playero le salvó la vida a un conductor en incendio y evitó una explosión

Un playero se convirtió en el héroe de la jornada luego de salvarle la vida a un conductor, tras apagar el incendio de un auto con un matafuego y evitar una posible explosión entre dos estaciones de servicio en La Plata.La hazaña del empleado quedó registrada por un testigo que grabó la escena con la cámara de su celular.En el video se puede ver un auto que se prende fuego. Se trata de un Volkswagen Bora que circulaba por 532 y 17, cuando empezó a incendiarse su motor y su conductor no sabía cómo apagarlo.El vehículo queda varado entre dos estaciones de servicio. El conductor del vehículo pide ayuda y en ese momento entra en acción el playero, que sin perder tiempo toma un extintor y corre a toda velocidad hacia el auto.Mientras el trabajador desenganchaba el extintor, el combustible explotó envolviendo incluso en llamas al conductor. No obstante, el hombre pudo accionarlo a tiempo y apagó las llamas que ya empezaban a propagarse por todo el vehículo.En un momento de extrema tensión, el empleado de la estación de servicio actuó con la templanza de un bombero y logró combatir las llamas.En las estaciones de servicio, los playeros llevan a cabo un protocolo ante este tipo de crisis. De esta manera, evitó una tragedia.Afortunadamente, según informa el portal 0221, no se reportaron heridos de gravedad.