Lo echaron: Jefe de Policía mendocino mintió y su pareja subió el Aconcagua

El caso

El comisario Roberto Munives había presentado una nota en la que solicitaba el permiso y en la que consignaba que se había aplicado la vacuna contra el covid-19; se comprobó que era falso.La mujer de Munives, Mónica Delsouc, no se aplicó ninguna dosis de inmunización contra el coronavirus, de acuerdo al Registro Federal de Vacunación, NOMIVAC. Sin embargo, se había consignado que sí contaba con el esquema completo de vacunación para poder escalar.De acuerdo a la resolución 822 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, es obligatorio que todos los turistas que participen de expediciones cuenten con esquema de vacunación completo. Y se especifica que la segunda dosis debe haber sido colocada “21 días antes” de realizar el ascenso.La noticia, revelada por el diario El Sol, generó una fuerte controversia en el sistema político provincial que obligó al gobernador Rodolfo Suárez, y al ministro de Seguridad, Raúl Levrino a actuar rápidamente. De hecho, el funcionario saliente ya enfrentaba citaciones de la oposición en la Legislatura provincial y ahora se le suma una denuncia penal por falsificación.“Frente a los acontecimientos que se han desarrollado, en cuanto al accionar que llevó adelante el director general de Policías sobre el ascenso al cerro Aconcagua, y a fin de que se lleve a cabo una investigación con total transparencia, en el día de hoy he solicitado su renuncia a Roberto Munives”, informó Levrino en una conferencia de prensa que se realizó esta tarde.Levrino dijo que había contado con el respaldo del gobernador Suárez en la decisión. Manifestó, asimismo, que tenía “aprecio” y “respeto por el profesionalismo” del jefe policial, ahora jaqueado por las denuncias. En el mismo contacto con la prensa, el funcionario anunció que el hasta ahora subjefe Marcelo Calipo será el nuevo director de la Policía provincial.Roberto Munives quedó envuelto en un escándalo luego que se supiera que había llevado a su mujer a una expedición de ascenso en el Parque Provincial Aconcagua. El responsable de la Patrulla de Rescate, Ariel Astudillo, bajo la órbita del jefe de la fuerza, había presentado el 4 de enero una solicitud de autorización con datos falsos.En concreto, Munives avaló una nota ante la Dirección de Recursos Naturales en la que informaba que tanto él, como su pareja, y otros dos oficiales de la Patrulla de Rescate, que participarían del ascenso, contaban con las dosis de la vacuna contra el covid-19 aplicadas e hisopados negativos.El 15 de enero, el grupo llegó a la cima C del cerro Aconcagua. Delsouc, abogada que incluso dicta capacitaciones en el Ministerio de Seguridad, según cital, retrató el momento en su cuenta de Instagram.Según se supo más tarde, Munives, el jefe de la fuerza, tiene dos dosis aplicadas de Sinopharm y una de refuerzo de Astrazeneca. Del resto de los participantes, uno de los auxiliares tiene solo una dosis de Sputnik, mientras que el otro efectivo cuenta con aplicaciones del inmunizante del Centro Gamaleya. La abogada es la única que no recibió ninguna inoculación.Ante la consulta de la prensa, Delsouc intentó justificarse. “Lo que sucede es hace tres meses salí de un tratamiento oncológico. Y me pusieron una vacuna y como me produjo una reacción me suspendieron el esquema. Me hice un PCR antes de subir”, consignó.“Me parece doloroso que me llamen para hacerme este planteo y no para la causa en sí que ha sido esta expedición que me costó horrores. Esto fue humanitario”, explicó la abogada, que había desplegado una bandera a favor de la lucha del cáncer de mama en la cumbre.