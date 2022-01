Periodista que vio el cuerpo de Yabrán habló sobre mitos en torno a su muerte

El reportero gráfico José Luis Cabezas logró fotografiar al empresario Alfredo Yabrán caminando en la playa junto a su esposa. A poco menos de un año de lograr capturar esa imagen, el fotógrafo fue asesinado.A partir de entonces, Yabrán se vio obligado a salir en público y hacer declaraciones. Cuando la Justicia dictaminó una orden de arresto en su contra, el empresario pasó a la clandestinidad y cinco días después, el 20 de mayo de 1998, decidió quitarse la vida de un escopetazo.La investigación forense aseguró casi inmediatamente que el cadáver encontrado en una de las estancias más inaccesibles de Yabito SA en Entre Ríos, era el de Yabrán, pero algunos pusieron en duda la posibilidad del suicidio dada la longitud del cañón y los brazos de Yabrán. Esto, junto al poder que ostentaba el empresario, dio pie a una leyenda urbana que plantea que Yabrán no se habría suicidado sino que todo se trataba de un montaje.

“No recuerdo una crisis periodística como la de ese momento”

Hernán Brienza, periodista, historiador y director del Instituto Nacional de capacitación política, Hernán Brienza

Sociedad José Luis Cabezas fue recordado en Paraná a 25 años del crimen

, quienEn diálogo con, Brienza comentó sus recuerdos de aquel episodio.“No recuerdo una crisis periodística como la de ese momento, en mi vida como periodista. La editorial decidió mandar un equipo de entre doce y quince periodistas y reporteros gráficos a Gualeguaychú y la zona. No recuerdo una movilización periodística tan importante y trabajé en varios medios importantes en esa época”, rememoró.Los medios de ese momento “habían alquilado autos, aviones, helicópteros; fue una conmoción informativa como nunca había visto en mi vida”, aseveró.“Lo primero que hice al llegar, fue ir a la puerta del campo de San Antonio. Me encontré con Manuel Lazo (periodista local quien había dado la primicia de la muerte), charlamos un rato y como se dice cotidianamente ‘pegamos buena onda’ lo que me ayudó a poder entrar a la casa de sepelios”. Lograron “colarse” en la funeraria La Previsora de Gualeguaychú para ver con sus propios ojos los restos del empresario. Además de Lazo y Brienza, estuvo allí, Facundo Pastor, por entonces productor de América TV.

“Cuando vi el cuerpo, tuve la sensación de primicia absoluta”

Sociedad Se cumplen 25 años del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas

De esa manera, detalló que entró “porque le dí una patada al policía, el que intentaba sacarme del lugar. Cuando entro, Lazo me reconoció y yo le dije que estaba con él, me reconoció el del campo y tuvo la generosidad y la gentileza de decir `sí, viene conmigo’”.“Cuando pude ver el cuerpo, tuve la sensación de primicia absoluta y exclusiva, de saber que todos los periodistas del país querían estar en el lugar en que estábamos nosotros y que al mismo tiempo, 35 millones de argentinos en aquel momento, estaban pendientes de lo que uno dijera cuando saliera de ese salón, esa noche oscura”, recordó.Mencionó que tuvo la oportunidad de “ir diez años después a hacer la misma nota, y el mismo recorrido. Uno veía tanta cotidianeidad con ese caso, y a los protagonistas la vida no les había cambiado sustancialmente. Y a ese cuerpo, lo vieron 50 personas. Para hacer una conspiración, había mucha gente en el medio. Y yo podría haber sido la ‘oveja negra’ ya que trabajaba en la misma editorial que lo había hecho José Luis Cabezas; tranquilamente podría haber dicho que no era Yabrán. Sin embargo, en la editorial, todos lo que habían investigado el caso para la revista Noticias, y que eran compañeros de José Luis, me dijeron: ‘Vimos la foto, hicimos la investigación, era Yabrán”.