José Luis Cabezas fue recordado en Paraná a 25 años del crimen

Sociedad Se cumplen 25 años del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas

El fotógrafo José Luis Cabezas era asesinado hace 25 años (el 25 de enero de 1997) en la localidad bonaerense de Pinamar, en un hecho perpetrado por una banda vinculada al empresario postal Alfredo Yabrán y que conmocionó a la opinión pública de una Argentina que, en el ocaso de los ´90, comenzaba a hacer vaivén en la disputa política entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde.Este martes, Cabezas fue recordado con actos en todo el país. Paraná no fue la excepción.Roger Cabral destacó a, en el acto realizado en Plaza Mansilla, que se unieron a la recordación impulsada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina y la federació9n Argentina de Trabajadores de Prensa, bajo el lema “No se olviden de Cabezas”.“José Luis Cabezas, presente. Ahora y siempre”, dijeron a viva voz los reporteros gráficos y periodistas que se congregaron para recordarlo.José Ignacio Pereyra, por su parte, afirmó: “Es un acto para no olvidar, que no haya impunidad, que podamos seguir expresándonos en libertad y seguir haciendo nuestro trabajo. Es un acto de memoria, para no olvidar, porque el crimen de Cabezas no se ha esclarecido”.Los presentes realizaron la colocación de afiches como una manera de mantener activa la memoria colectiva.En tanto, otro de los presentes, dijo que el hecho “fue un antes y un después. No se conocía la cara de Yabrán hasta que cabezas le sacó la foto. Imagínense lo emblemático que fu su lucha desde una fotografía. Ser reportero gráfico es un orgullo”.Silvina Ríos, como periodista, manifestó que “este día tan especial, no se puede dejar pasar. Fue un momento histórico el que se vivió en aquel entonces que marcó la historia del periodismo, de los reporteros gráficos; marcó también la historia argentina. Desde ese momento dijimos nunca más a las agresiones, nunca más al silencio, al a mentira, a la impunidad; tenemos que trabajar en libertad, con libre expresión. Es un momento para recordar”.