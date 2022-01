Viajó a dedo desde Tierra del Fuego hasta Córdoba para cantar en Cosquín

El 23 de diciembre de 2021, Silvana Millacura Sur salió de Río Grande con un objetivo claro: llegar a la Plaza Próspero Molino para participar de la edición 50° del Pre Cosquín.La joven fueguina no sólo llegó al lugar que se había propuesto, sino que también ganó en la categoría Tema Inédito, con la canción Esmeralda, la cual compuso junto al músico Juan Ciovini.En el escenario, estuvo acompañada por los músicos riograndenses Gastón Speranza, en bajo; Federico Buscemi, en guitarra; y el cordobés Lito Gauna, en percusión.En dialogó concontó más sobre esta experiencia y relató cómo vivió cada momento. "Salí a dedo con un amigo, llegamos a Buenos Aires y de ahí nos tomamos un tren a Córdoba", resumió Silvana.Uno de los recuerdos más memorables de esa aventura fue el haber pasado Nochebuena en la ruta. "Yo estaba en una Circunvalación en Comodoro Rivadavia, esperando a mis amigos que me pasaran a buscar en un camión", contó.Y agregó: "Al otro día fuimos a desayunar, ese fue nuestro festejo de Navidad".Respecto a la posibilidad de tocar en uno de los escenarios más importantes del país, indicó: "El sueño es grande y eso es lo que a uno lo motiva, la música es mi pasión y lo hago con amor. Eso es lo que me impulsa. Era un sueño y realmente lo cumplí”.Para ella, lo más gratificante fue escuchar "el coro de toda la gente".Ahora, su próximo paso es "grabar un disco y seguir compartiendo la música viajando".