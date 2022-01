Provocaron el descarrilamiento del tren y los vagones impactaron contra una casa

Un tren que descarriló este martes por la mañana en barrio Remedios de Escalada, en la ciudad de Córdoba, luego de que unos chicos menores de edad colocaran un tronco en las vías, dejó como saldo una mujer de 40 años con lesiones.El hecho ocurrió cerca del mediodía en calle Godoy y avenida Japón al 400 cuando los chicos pusieran el tronco, lo que desencadenó que tres de los nueve vagones del tren se descarrilaran.En la mecánica, los vagones voltearon el tendido eléctrico e impactaron contra una casa.Producto del hecho, una mujer de 40 años sufrió escoriaciones, por lo que fue asistida en un hospital.“Había un tronco en la vía, empezó a toparse con las casas y se descarriló. Me movió toda la pared, me la rajó. Hubo gente que la pasó peor”, contó una vecina a Cadena 3.Otra vecina comentó que estaba con su familia cuando ocurrió: “Ahí dormimos con mi marido y mis seis hijos. Nos levantamos temprano y nos pusimos a tomar mate, y nos tiró todo. Habrán sido 10 minutos, pasó el tren y nos tiró todo”.Defensa Civil y la empresa Trenes Argentinos ya empezaron a relevar los dueños. ¿Quién es el responsable? Por ahora, no hay respuestas. Primero, los delincuentes que pusieron el tronco. Después, quienes arrimaron sus casas a las vías. También, la falta de controles para permitir que un tren se interne tres veces cada día en esos recovecos marginales.Los dueños de esas casas ya avisaron con toda sinceridad: no tienen recursos para poder ponerlas de pie por su cuenta. Una vecina damnificada, apenas regresó a su casa, tras dejar el hospital, se preguntó: "¿dónde vamos a dormir hoy?". En la casa viven seis hijos de entre 7 y 18 años. Le duele, pero también busca alivio: "Fue una desgracia con suerte".