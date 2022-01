Colocaron unas 1700 dosis de Pfizer en jornada abierta de vacunación en Paraná

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Entre Ríos y este martes se realizó una jornada de inmunización en el Complejo Escuela Hogar; estaba destinada a adolescentes entre 12 y 17 años y aplicaban primeras y segundas dosis de Pfizer. Además, se supo que con turno previo, colocaron dosis de refuerzo.Debido a la lluvia, los agentes sanitarios organizaron diversas estrategias para que la persona no les toque esperar al aire libre.“La jornada comenzó a las siete de la mañana y concurrieron muchas personas y aplicamos dosis de Pfizer”, expicó la coordinadora del operativo, Olga Castañeda, a Elonce. Además, detalló que solo aplicaron dosis en autos a personas que no pueden movilizarse.“Vengo con turno por mi tercera dosis, afortunadamente nunca tuve covid y si bien me cuido mucho, trato de no pensar tanto porque te terminas enfermando”, valoró una mujer a Elonce.En tanto, una niña de 12 años, Melisa, manifestó que había recibido la primera dosis de la vacuna y “el pinchazo dolió un poco”. Su mamá contó que la pequeña tenía miedo de vacunarse, pero “con el tiempo se le fue pasando”.Además, señaló que en diversos eventos a los que asistió su hija le solicitaron el pase sanitario.Por su parte, una joven contó que se aplicó la tercera dosis ya que “en muchos lugares como en el festival de Diamante y el cine”.