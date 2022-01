Caños de desagüe y residuos al descubierto por la bajante del río en Rosario

Foto 1/2 Foto 2/2

Sigue sorprendiendo la cantidad de residuos que se encuentran a la vista por la bajante del Paraná. Además de pastizales y barro donde antes había agua, se pueden ver bolsas de nylon, botellas de vidrio, plásticos, cubiertas de neumáticos, tetrabricks y basura enterrada. Pero la bajante extraordinaria también dejó al descubierto los conductos de desagüe que, por el mal estado, generan riesgo de accidentes para quienes se acercan a las playas. Se trata de cinco caños pluviales de acero al carbono que quedaron expuestos por la bajante, algunos quebrados en sus uniones, otros con pinchaduras, deteriorados y oxidados.



En este sentido, la Municipalidad informó que llevará adelante tareas de revestimiento de hormigón y reparación de los caños existentes, correspondientes a las calles Piaggio, Vieytes, Gallo, Perdriel y Ricardo Núñez. Las obras demandarán unos 45 días. El secretario de Obras Públicas del municipio, José Luis Conde, explicó que la bajante posibilita hacer estos trabajos de mantenimiento, rectificación y reparación. "El bajísimo nivel del río dejó también al descubierto los caños y estamos tratando de protegerlos. Hay algunos pinchados, otros quebrados y quedaron expuestos veinte metros más a los ya cubiertos en trabajos anteriores. Se los recubrirá con hormigón, para que cuando suba el río no floten y para que estén en mejores condiciones, ya que hay mucha gente en la zona por la temporada de verano", detalló Conde.



La situación es crítica en la zona de las playas de la Costanera Norte, en el sector de la Rambla Catalunya, el ingreso a la Florida y Costa Alta. "La idea es que lo podamos hacer dentro de los 40 días a partir de este lunes, que se iniciaron las tareas. Se trata de proteger el caño, materializar su pendiente cuando están quebrados y lograr que el líquido que circula llegue lo más plausible al río. En condiciones normales, el caño quedaría bajo el agua, pero aprovechamos la oportunidad que nos da ahora la bajante para revestirlos. Los caños no están en buenas condiciones, y lo poquito bueno es que podemos hacer este trabajo de protección de las cañerías". A su vez, indicó que la modular de hidráulica está iniciando los trabajos, se las revestirá con 150 metros cúbicos de hormigón y se harán intervenciones en cámaras que están descalzadas. "Son caños de descarga centenarios, de 30 a 60 centímetros de diámetro, y no parecería que tuvieran una protección corrosiva en su origen; en este caso son pluviales, no cloacales; para la ejecución de las obras dependemos del clima y de los turnos que nos den las empresas hormigoneras", concluyó.



Llamado para voluntarios ambientales

Además de los trabajos de prolongación y reparación de los conductos existentes, en paralelo se desarrollarán tareas de limpieza sobre la costanera. Estas tareas las llevará adelante la Secretaría de Ambiente y Espacio público del municipio, en conjunto con quienes deseen participar de esta actividad ecologista el próximo fin de semana. "Si bien llevamos limpiezas periódicas con el personal municipal, con esta bajante catastrófica para la zona tenemos que intensificar las tareas, así que aprovechamos esta situación y vamos a estar convocando a que voluntarios se inscriban para este sábado a partir de las 9 de la mañana. La actividad de recolección de basura tiene como fin el de concientizar sobre los residuos que generamos, y en otras oportunidades ya juntamos tres toneladas. Son residuos que se generan por la asistencia de las personas a las playas, pero que llegan también con el río. Cuando venimos acá a la costanera, cuando cruzamos al humedal, tenemos que cuidarlo”, dijo la subsecretaria de Ambiente, María Cantore.



Para participar de la actividad, los interesados deberán inscribirse completando un formulario online desde la página web de la Municipalidad de Rosario.



Serán cien voluntarios para que este sábado 29 de enero, de 9 a 11:30, se sumen a la jornada de limpieza de la costanera norte del río Paraná. Cabe destacar que en 2021 el municipio realizó dos jornadas de limpieza del río, recolectando en total 2.900 kilos de residuos. Estos desechos fueron sometidos a un estudio de caracterización para determinar su composición y orígenes; luego, se les garantizó una correcta disposición final y tratamiento adecuado.