Nueve familias fueron estafadas con alquileres en Carlos Paz

Foto: La conversación entre los estafadores y uno de los damnificados

Publicitaban en Marketplace imágenes de una cabaña que no correspondía con el domicilio. Muchos habían reservado con seña y fueron estafados. La sorpresa de los verdaderos dueños de casa.



Grande fue la sorpresa que se llevó Lorena Moix, cuando ocho familias aparecieron por su casa, en Carlos Paz, el pasado fin de semana con la intención de ocupar la vivienda que habían alquilado a desconocidos a través de la aplicación Marketplace de Facebook, sin que ella tuviera conocimiento.



Según se conoció este lunes, al menos ocho familias fueron estafadas con esta modalidad en la que los delincuentes ofrecen una vivienda en alquiler aportado imágenes y datos falsos en redes sociales y pidiendo una seña a cambio de reservar el lugar.



Moix contó a Carlos Paz Vivo que estafadores alquilaron una vivienda temporaria, con fotos determinadas, que no son las del domicilio que da, es decir, su domicilio.



“La gente comenzó a llegar a mi casa, fueron ocho familias las que llegaron y mi vecina me dijo que llegó una más porque como no había nadie, recurrieron a ella para preguntar”, comentó.



De los que llegaron, Moix comentó que al menos tres le comentaron que habían depositado una seña.



Y agregó que el estafador comercializa los alquileres “bajo el nombre Financiera Martínez”.



“Además, escribí al número que da, y se me ríen”, afirmó. “La gente lo entiende, nadie se enojó conmigo”, subrayó y acotó que también informó a la Policía e hizo la denuncia.