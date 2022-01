Vecinos de Concepción del Uruguay volvieron a marchar por mayor seguridad

Un nutrido grupo de vecinos de la ciudad de Concepción del Uruguay decidieron “hacerle frente” a las inclemencias del tiempo y reclamar por mayor seguridad, celeridad en las causas, compromiso policial y una urgente modificación del actual esquema de justicia.Los manifestantes dieron una vuelta frente a la plaza y luego se detuvieron por varios minutos frente a la Jefatura Departamental Uruguay de Policía; donde no escondieron el dolor que les produce la actual situación de inseguridad, cuestionaron directamente a las autoridades máximas de la fuerza de seguridad provincial, reclamaron la renuncia de integrantes de la justicia y de además apuntaron contra autoridades municipales: “A quienes votamos y hoy nos dan la espalda. No vienen a preguntarnos cómo estamos y qué necesitamos en medio de una situación de crisis”, sostuvo uno de los organizadores de la marcha que estaba vestido de negro y al frente del nutrido grupo de vecinos.Según señala el diario, los manifestantes se mostraron visiblemente disconformes con el accionar policial principalmente, a quienes acusan de no realizar su trabajo con el debido compromiso. Durante un transcurso de los discursos que se escucharon; un familiar de Franco Bassini aseguró que el viernes de noche, llamaron para que envíen un patrullero a la misma esquina donde el joven de 24 años fue brutalmente apuñalado el 19 de diciembre, pero aparentemente la respuesta de quien atendió el teléfono de emergencia habría sido: ”¿Qué quieren que hagamos?”, mostrando una especie de desprecio por la situación.