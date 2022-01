El doloroso recuerdo del padre de Fernando: "No pude despedirlo antes del viaje"

Un 18 de enero de 2020 un grupo de ocho jóvenes golpeó y asesinó a Fernando Báez Sosa en la puerta del boliche Le Brique, en Villa Gesell."El día en que viajó yo no estuve porque tenía que trabajar, pero en las vísperas lo ayudé a preparar la valija y estuvieron hasta las tres de la mañana junto a Graciela y Julieta su novia", comentó Silvino Báez.Fernando pidió que lo despertara para despedirse, pero al verlo dormir tan tranquilo, se fue a trabajar y lo saludó por mensajes de WhatsApp."Me pidió que lo despertara a la mañana para despedirse. Intenté despertarlo tocándole el pelo, los brazos, las piernas, hasta que lo vi tan tranquilo que le di un beso, le dejé algo de plata para el viaje y me fui", dijo."Cerca de las 9.30 me envió un audio para despedirse de mí. Esos audios aún los conservo", aseguró entre lágrimas.