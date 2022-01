El Hospital Garrahan solicita a pediatras prescribir la vacuna contra el Covid

Directivos y profesionales del Hospital Garrahan convocaron a pediatras y equipos de Salud a indicar y continuar concientizando a las familias sobre la necesidad de la vacunación contra el coronavirus, informó este viernes el mayor centro sanitario pediátrico del país, a menos de un mes y medio del comienzo del ciclo lectivo."En el contexto actual de la pandemia por Covid-19 en la Argentina, convocamos a nuestros colegas pediatras a indicar la vacunación y a los equipos de salud a continuar concientizando a las familias sobre la necesidad de tener las dosis recomendadas contra la enfermedad", apuntó hoy el Garrahan en un comunicado oficial.Si bien los niños cursan la enfermedad, en la mayoría de los casos, en forma leve y con menos complicaciones, "hoy la internación aumentó exponencialmente y la población pediátrica contribuye a la alta circulación viral", manifestaron desde el hospital.El comienzo del ciclo escolar también genera la necesidad de inmunizar a la mayor parte de la población escolar, agregaron.El Hospital Garrahan reseñó que la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) recomendó la vacunación a partir de los 3 años, pero "aún hay un alto porcentaje de niñas y niños sin vacunarse", afirmó."Las vacunas demostraron ser seguras y eficaces. No demorar la vacunación en niñas y niños depende, en gran medida, de la indicación de las y los pediatras y de la promoción por el equipo de salud", manifestaron los profesionales del Garrahan.Por su parte, el médico pediatra y miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, Oscar Trotta, celebró la aprobación de la vacuna del laboratorio Pfizer para niños de entre 5 y 11 años y destacó que permitirá ampliar la cobertura en chicos que "tienen alguna patología de base"."Estamos entusiasmados con esta noticia", destacó el directivo del Garrahan y aseguró: "Con la vacuna de Pfizer vamos a ampliar la cobertura entre 5 y 11 años".La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció el jueves que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el inmunizante de Pfizer para esa franja etaria y dijo que el Gobierno compró cinco millones de dosis de esa vacuna, de las cuales un millón y medio llegará al país entre febrero y marzo, y las 3,5 millones de dosis restantes lo harán entre abril y junio.Al respecto, Trotta destacó que "hay una población de chicos que tienen alguna patología de base relacionada con su inmunidad que requieren Pfizer", por lo que destacó la compra del inmunizante en diálogo con Radio AM 530.El especialista sostuvo que "ni bien llegue la vacuna" comenzará su aplicación a la población pediátrica y dijo que las dosis "a diferencia de la vacuna de Pfizer para adultos, tienen una "formulación específica".Respecto a los avances del programa de vacunación en niñas y niños, el profesional sostuvo que en el Hospital Garrahan vacunaron "al 100% de nuestra población objetivo; con la de Sinopharm de 3 a 11 años y con la de Moderna y algunas dosis de Pfizer a los de 12 a 17 años y no hemos tenido ningún efecto adverso secundario importante"."La vacuna ha demostrado ser segura, no solo por los informes técnicos que se reciben, sino que en la práctica no hemos visto efectos secundarios de importancia", añadió.Trotta precisó que en el Hospital Garrahan hay unos 90 niñas y niños internados, de los cuales "el 70% son chicos que no han recibido la vacuna o tienen un esquema incompleto".