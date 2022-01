Estudian cuál fue la causa del desmoronamiento de un muelle en Santa Fe

Sociedad Se desmoronó un muelle que divide los diques en el puerto de Santa Fe

Durante la tarde de ayer, se conocieron imágenes del preocupante desmoronamiento del extremo del Dique 2 del puerto de Santa Fe, en el cual está emplazada la playa de estacionamiento del Shopping La Ribera. El organismo que regula el funcionamiento de puerto explicó que la bajante del río es la principal causa de estos desprendimientos.Desde el ente explicaron que "la morfología del río cambia. Es un curso de agua natural, que no es rígido, está en movimiento y estas situaciones se pueden repetir. Desde el EAPSF estamos realizando inspecciones técnicas por agua, por tierra y también lo haremos con buzos tácticos para poder llegar a determinar las causales del desmoronamiento. Las razones pueden ser múltiples, pero sin dudas estimamos que la situación de bajante pronunciada del Río Paraná, es una de las principales causas"."Es importante aclarar también que este hecho no afecta la operatividad de las terminales portuarias tanto de agrograneles como contenedores de nuestro puerto. Estamos trabajando en conjunto con la Prefectura Naval Argentina, a los fines de tomar los recaudos necesarios ante esta situación" detalla el comunicado.Por último, desde el ente pidieron a la ciudadanía no acercarse a la zona ya que, las causales seguirá siendo estudiadas.