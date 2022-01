Dejó a su pareja con pasacalles para la amante: “Practica poliamor y no avisa”

En Córdoba, otra historia de amor y desengaño superó el umbral de la intimidad y se convirtió en una noticia pública y viral, con un pasacalles incluido. Allí, una mujer acusó a su expareja de infiel con un contundente mensaje.“Practica poliamor y no te avisa, cuidado”, se leyó sobre el cartel ubicado en el barrio Ampliación San Fernando, ubicado al sur de la capital cordobesa.El mensaje fue dirigido a Cristian David (se resguardó su apellido), a quien también se lo acusó de ser “manipulador y farsante”. Sin embargo no fue esta la oración que más revuelo generó luego de se difundiera el mismo.La sorpresa se reveló al final de una dedicatoria que no contó con firma pero sí con un “besito” sarcástico y un corazón. La mujer aseguró que tras haberse enterado de la situación forjó un vínculo con la supuesta amante: “Gracias igual porque ahora somos amigas”.El pasacalles -instalado en la intersección de Ernesto Bosch y Avenida Belardinelli- fue difundido a través de la cuenta de Instagram Only in Córdoba y replicado a las pocas horas por miles de usuarios de todo el país. Por el momento se desconoce quién es la mujer que decidió colocarlo allí. Fuente: (Tn)