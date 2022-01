Pescaron otra raya gigante, de unos 90 kilos, en las costas del río Paraná

Una raya gigante de unos 90 kilos fue pescada en las costas del Paraná en Rosario y devuelta al agua. Se trata de una especie autóctona pero difícil de ver.“La fuimos a buscar especialmente, hay temporadas en que come, otras no, y ésta es la que come. Estuvimos cinco o seis horas esperándola y tuvimos la suerte de dar con una”, contó Manuel, un avezado pescador de años en el río.Manuel no dio precisiones sobre el lugar exacto de la captura pero relató que la travesía incluyó “unos 70 u 80 kilómetros de navegación de ida” para luego ir volviendo y buscarla en un radio determinado. Sólo dijo que fue en el brazo principal del Paraná, ya que con la bajante se complica cualquier actividad en los riachos internos.

Un pez único en su tipo



La raya gigante de agua dulce es una especie única en su tipo que sólo habita la cuenca del Plata, un dato que por sí sólo ya la convierte en biológicamente interesante.Puede llegar a pesar hasta 208 kilos, son los famosos ‘monstruos de río.Aunque sus ciclos reproductivos no están muy estudiados, se sabe que tienen poca cantidad de crías, en torno a 20, por lo que no tienen una expansión rápida. Presentan un dibujo particular en el lomo y, el río en su tramo entre Santa Fe y Entre Ríos tiene los reservorios más importantes de esta especie ya que encuentran islas, grandes lagunas y mucha costa disponible.Se alimentan de otros animales como crustáceos, cangrejos, mejillones y viejas del agua, que suelen usarse como carnada a la hora de la pesca.