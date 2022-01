Pescaron enorme raya en Corrientes: pesaba casi 100 kilos y fue devuelta al agua

El pasado sábado, turistas de Santa Fe lograron extraer una enorme raya “tras casi una hora de lucha” en la zona de Esquina, en Corrientes. Mariano Antonacci, el guía de pesca y quien se dedica hace 10 años a esta actividad, dialogó consobre la experiencia.Según contó, el ejemplar pesaba entre 80 y 100 kilos: “nunca pensamos que iba a ser tan grande. La gran mayoría de las veces no se pueden sacar. Nosotros tuvimos suerte y la pescamos en una hora, pero otras veces han estado hasta cuatro para tratar de agarrarla”.Sobre las características de la caña y el reel que utilizó el pescador, el guía contó que “lo loco fue que el multifilamento era muy fino, de 20 libras y en relación soporta hasta 10 kilos”. Seguidamente agregó que la raya fue “sola para la parte playa y eso ayudó bastante, si se quedaba en lo hondo no íbamos a poder”.Antonacci señaló que una vez que la sacaron del agua y se tomaron algunas fotografías, fue devuelta al río. “Ese animal llevará unos 30 años nadando y matarlo para sacar algunos kilos de carne no era lo correcto. Siempre trato de concientizar a los turistas, que disfruten el momento, se saquen una foto y la especie sea devuelta al agua”.Punto aparte, señaló que “el río está pasando por un momento crítico. Estamos esperando que se revierta la situación porque es el tercer año de sequía historia y ya estamos viendo las consecuencias en los peces”.