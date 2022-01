Gualeguaychú: Piden no ir a la guardia si se tienen síntomas leves de covid

Desde el Hospital Centenario, de Gualeguaychú, solicitaron nuevamente que quienes tengan síntomas leves de Covid no concurran a la guardia de Febriles.



En un nuevo comunicado, desde el Hospital Centenario aseguraron que “no se les realizará el hisopado a las personas menores de 60 años y sin factores de riesgo que presenten síntomas leves compatibles con Covid-19”.



“A raíz de la alta circulación del virus en Gualeguaychú y la incesante demanda durante todo enero en los consultorios de Febriles de nuestro efector, NO se hisopará a todas las personas menores de 60 años y sin factores de riesgo que presenten síntomas leves de Covid-19”, expresaron desde el efector en un nuevo comunicado.



Detallaron que “las mismas serán consideradas casos positivos, y deberán cumplir con 7 días de aislamiento en caso de quienes cuenten con la vacunación completa, y 10 días aquellos que no se han vacunado o que tienen el esquema incompleto. Además, deberán autoreportarse como casos positivos en la aplicación Cuidar y en la Línea SaludHable, llamando al 42 60 25 o vía Whats App al (3446) 15 35 71 44 o (3446) 15 36 41 57”.



Además, recordaron que todos los mayores de 18 años deben aplicarse la dosis de refuerzo a los 4 meses de haber recibido la segunda.



Por otra parte, manifestaron que “si los síntomas que posee la persona perduran en el tiempo o empeoran, o presenta dificultad respiratoria, se recomienda realizar una consulta al médico de cabecera, en el centro de salud más cercano o en el Hospital”.



“Vale aclarar que en el Centenario se continuará hisopando a aquellas personas que presenten síntomas moderados o graves compatibles con Covid-19, y a todos aquellos con factores de riesgo y mayores de 60 años que tengan síntomas leves, moderados o graves”, añadieron.



Por último, destacaron que “la medida fue tomada en el marco de los lineamientos del Ministerio de Salud de la provincia, y debido a los constantes cambios que presenta la situación epidemiológica, para priorizar la rápida atención y tratamiento de los casos moderados y graves de Covid-19”.



¿Cuándo un síntoma es leve o moderado/grave?



Leves (no hisoparse, aislarse y autorreportarse)

-Fiebre (37.5°C o más)

- Mialgias

- Diarrea/vómitos

- Rinitis/Congestión nasal



Moderados o graves (hisoparse, consultar a un médico)



-Dificultad para respirar

- Fiebre persistente que no cede con antitérmicos (durante 72 hs.)

-Cefalea que no cede con analgésicos comunes.

- Vómitos y/o Diarrea que no ceden.