Víctimas de violento asalto relataron el brutal hecho: “Nos dimos por muertos”

"El límite fueron mis hijas"

Maximiliano Ferrari, dueño del Instituto Gastronómico Internacional, contó cómo fue el calvario que vivió junto a su esposa y a sus hijas gemelas cuando cinco ladrones armados y encapuchados ingresaron a su casa del country San Eliseo, en Guernica, y los golpearon de forma brutal.A la mujer, incluso, la torturaron para que revele donde guardaban dinero: “Le sacaron seis uñas y le explotaron una prótesis mamaria”, detalló el empresario.Los ladrones, que utilizaron la extrema violencia, también amenazaron con cortarle la lengua a una de sus hijas, que presenciaron todo. Una de ellas recibió un golpe por intentar defender a su madre. “En ese momento, nos enajenamos. Nos dimos por muertos”, confesó Ferrari.“A la 1 de la madrugada entraron a mi casa, cinco personas que redujeron a la empleada doméstica y nos sorprendieron en la habitación mientras dormíamos”, contó la víctima del violento asalto. “Nos golpearon con los puños y las armas que llevaban, se pusieron muy violentos. Decían que tenían el dato de que teníamos una determinada suma de dinero, pero no era así”, agregó.El empresario hizo hincapié en que su esposa recibió la peor parte. “La torturaron para que les confesáramos donde guardábamos la supuesta plata. Yo les di todo lo que teníamos, pero querían más. Entonces, empezaron a arrancarle las uñas con un alicate. Le sacaron seis en total. También le explotaron una prótesis mamaria”, relató aún en shock por lo ocurrido.“Después amenazaron con cortarle la lengua a una de mis hijas gemelas. Ahí nos enajenamos con mi esposa. Pensamos: ‘Estamos muertos’. Yo tiré al piso a uno y ella mordió a otro, como eran cinco y nos superaban en número volvieron a pegarnos. Le dieron una patada voladora a mi esposa e intentaron atarnos, pero la situación ya se les había ido de las manos y optaron por escapar”, detalló el hombre que reveló que una de las menores recibió un fuerte golpe cuando quiso defender a su mamá.“Veinte minutos después del robo se escucharon dos detonaciones y los dos móviles, uno del comando de Guernica y otro de San Vicente, se peleaban por irse. No se prestaron apoyo. Fue lo más triste de la noche”, se quejó.Los delincuentes cavaron un túnel para entrar al country San EliseoEl robo está siendo investigado por la fiscal Karina Guyot, titular de la UFI descentralizada de San Vicente. Mientras analizan las imágenes de las cámaras de seguridad, se pudo saber que los ladrones pudieron acceder al country San Eliseo cortando un alambre y cavando un pequeño túnel para pasar el cerco eléctrico.Ferrari, en diálogo con TN, señaló que los delincuentes que huyeron a pie, “estaban sucios, embarrados. Hay que estudiar si hubo complicidad, lo cierto es que fallaron todos los sistemas de seguridad”, indicó el empresario.“Nos iban a matar, estábamos jugados”, recordó por su parte Mónica López, la mujer torturada que regresó en la tarde de este jueves a su casa, después de haber estado internada en una clínica de Palermo.“Tengo miedo. Tengo pesadillas. Tuvimos miedo de que nos disparen. El límite fueron mis hijas. Cuando se metieron con las nenas estábamos jugados. Gracias a los que hicimos ellos se fueron”, dijo.Cuando López dijo “gracias a lo que hicimos ellos se fueron”, se refería a que cuando los ladrones amenazaron con cortarle la lengua a una de sus hijas gemelas de siete años con su marido, Maximiliano Ferrari, comenzaron a pegarles a los delincuentes.López, de 42 años, está convencida de que no fue un robo al voleo. “Nosotros vivimos en el centro del country y hay casas que están cerca del perímetro y en esas casas no entraron. [los ladrones]Estuvieron desde las 22 acostados, escondidos entre las plantas hasta que nos fuimos a dormir”. (TN/La Nación)